Mangler dokument fra 1976: Udvist

Den danske far kan ikke finde sit bevis fra folkeskole-afgangsprøven fra 1976 - og barnets afhængighedsforhold til moderen er ikke så kvalificeret, at det kan tælles med - så nu skal hun udvises

- Hej, mit navn er Life T.

- Jeg er 61 år.

- Jeg er gift med med min elskede kone LN, hun er 37 år.

- Jeg mødte hende for næsten ti år siden på telefonbasis, senere hen på ferier, og nu er vi gift og har en skøn lille søn sammen.

Har været pligtopfyldende hele mit liv

- Jeg har forsøgt at få familiesammenføring, men har fået afslag.

- Jeg føler mig rigtigt uretfærdig behandlet, da jeg har været en pligtopfyldende borger, og har betalt skat hele mit liv.

- Jeg har aldrig været arbejdsløs, og vi er selvforsørgende og ønsker bare at leve et normalt liv.

- Min kone er ved at lære dansk og vil på sigt arbejde inden for den offentlige sektor, eventuelt med rengøring eller på plejehjem.

Synes ikke det her tager hensyn til barnets tarv

Sådan indleder Life (ja, sådan staves det) et brev til nationen! om ret og rimelighed i lovgivningen - og det afslag på opholdstilladelse hans kone netop har fået - bl.a. fordi Lifes skole ikke kan finde hans afgangsprøve-bevis fra 1976.

Life håber, at brevet kan få myndighederne til at åbne øjnene og se på ham og konen og deres lille søn (dansk statsborger) og træffe en ny afgørelse. Brevet fortsætter nemlig således:

Jeg er sjakbajs og har et skrøbeligt helbred

- Vi har klaget flere gange over afgørelserne, da de ikke tager hensyn til børnekonventionen om barnets tarv.

- Vi har også gjort opmærksom på, at det på grund af økonomien og mit skrøbelige helbred ikke er muligt at vi bosætter os i Thailand.

- Desuden ønsker jeg at beholde mit job, til jeg har fortjent min folkepension.

- Jeg er selvstændig og arbejder inden for nedrivnings-branchen.

Jeg arbejder med miljøsanering

- Mest som en slags sjakbajs, hvor jeg har projekter, som består i at tømme huse, fabrikker, m.m. for inventar og sørge for at bygningerne er miljøsaneret inden gravemaskinerne begynder selve nedrivningen.

- For det meste har jeg fem og nogle gange helt op til 20 arbejdere at styre.

- Jeg har for eksempel stået for tømningen af de seks blokke, der er nedrevet i Gellerupparken, skriver Life, der har sendt det lange og grundige afslag med: