Mangler lønsedler: Fatih, kone og søn på 14 år smidt på gaden

Fatih mistede arbejdet, og derfor siger Albertslund kommune, at han og konen og sønnen skal ud på søndag. Det synes han ikke kan være rigtigt. Især fordi han lige har fået arbejde.

- Hej.

- Den 1.1.2019 flyttede vi ind i lejligheden på Blokland 18 2th 2620 Albertslund på en tidsbegrænset kontrakt, der udløber d. 15.09.2019.

- Dengang var mig og min kone i job.

- I juni måned skrev boligselskabet så til os, at vi kunne overtage boligen på permanent kontrakt, hvis jeg ønskede det.

- Men de skrev også at Albertslund Kommune skulle godkende det.

Sådan indleder Fatih, der pt bor med sin kone og søn i Albertslund Kommune et brev om, at han ikke ved, hvor han bor fra på mandag. Fatih synes kommunen er ret så tarvelige, især fordi hans søn på 14, også bliver hjemløs på mandag. men i kommunens svar - som du kan læse nedenfor - er der ikke er meget hjælp at hente. Fatihs brev fortsætter således:

- Vi søgte så kommunen, men jeg var blevet opsagt fra mit arbejde, og modtog dagpenge, så vi fik afslag.

Jeg har fået arbejde - men kommunen er ligeglade

- Jeg har forsøgt at fortælle kommunen, at jeg altså har fået arbejde, og at min kone arbejder samme sted som hun hele tiden har gjort, men det er kommunen ligeglad med.

- Nu har vi Ingen steder at tage hen.

- Vi har søn på 14år som er meget ked af det.

- Han græder når han er hjemme og i skolen tænker han hele tiden kun på, hvad skal ske med os, skriver Fatih, der lige nu håber på et bolig-mirakel inden mandag. For i det svar kommunen i dag har sendt til nationen!, er der ihvertfald ikke meget hjælpe at hente:

Skal fvise tre måneders lønsedler

- Hele grundlaget for, at beboerne ikke kan blive i boligerne er, at der er tale om midlertidige lejemål med kendt udløbsdato.

- Dermed har beboerne haft kendskab til deres boligproblem og tid til at finde ny bolig.

- Nogle af de midlertidige lejemål har boligselskabet siden givet mulighed for at gøre til permanente lejemål.

- De lejemål fordeles efter den almindelige anvisningsliste.

Fast fuldtidsarbejde

- For at blive godkendt til bolig gennem den kommunale boliganvisning i Albertslund har kommunalbestyrelsen vedtaget en række kriterier, som bl.a. er fast fuldtidsarbejde, når man vil ind i det boligområde.

- Og her skal man kunne dokumentere sin ansættelse i form af lønsedler (3 mdr.).

- Dette kriterie gælder for alle på den udvidede liste.

- Du (man) kan læse mere om kriterierne og boliganvisning på vores hjemmeside; Albertslund kommune kan anvise boliger til borgere, hvis de har fuldtidsarbejde eller arbejder på deltid, skriver kommunen, men hvad tænker du?