Mangler ydelse: Kommune kan ikke udbetale

- Vi er i en nødsituation.

- Vi har ikke fået vores såkaldte månedsløn, 'flekslønstilskuddet', udbetalt af Randers Kommune.

- Havde det været en arbejdsgiver, der ikke havde udbetalt vores månedsløn, havde vi kunnet få vores fagforening på banen og fået pengene midlertidigt udbetalt af lønmodtagernes garantifond.

- Men fordi det er en kommune er vores retssikkerhed nu sat overstyr.

Måske får vi pengene sidst på ugen

Sådan skriver Nini F, der i fredags kunne konstatere, at de cirka 13.000 kr, hun plejer at få fra Randers Kommune, IKKE var gået ind på kontoen. Nini har kimet kommunen ned for at høre, hvad hun nu skal gøre med de regninger, der skal betales nu, men de svar, hun har fået, er ikke gode nok - og derfor synes hun, kommunen skal svare offentligt, så hele Danmark kan se, hvad de udsætter borgerne for. Hendes klagebrev - som Randers Kommune svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Randers Kommune kan ikke udbetale pga en ALVORLIG FEJL I DERES nye it SYSTEM.

- Og måske kan de først engang sidst på ugen udbetale vores såkaldte månedsløn.

- Hvorledes vil I som politikere forsvare at vi ikke kan betale vores regninger?

Kommunen beklager: Ring til ydelseskontoret

- Det er på tide at gå tilbage til den gamle ordning, hvor det var arbejdsgiveren, der udbetalte hele lønnen og så fik refusionen af kommunen.

- Så undgår vi denne misere, samtidig med at vi ville kunne få penge fra LG, hvis der sker fejl eller andet, skriver Nini. Randers Kommune har sendt dette svar på nationens! henvendelse:

- Ydelseskontoret er i september 2020 overgået til et nyt ydelsessystem.

- I tilknytning til udbetalingen ultimo oktober har kommunen desværre oplevet, at flere borgere ikke har modtaget deres ydelse rettidigt.

Vi arbejder på højtryk

- Vi beklager den aktuelle situation, og vi arbejder på højtryk for at sikre korrekt udbetaling.

- Vi opfordrer borgere, der ikke har modtaget deres ydelse, til at kontakte Ydelseskontoret, skriver kommunen, men hvad tænker du?