Mareridt i Rødby: 2-årig stak af

Mor fik kæmpechok, for pludselig stod sønnen foran døren - selv om han skulle have været i børnehave.

- Sæt dog en ekstra lås højere op på døren, så det kun er forældrene, der kan åbne den dør.

- Hvor svært kan det være.

Stod foran døren

Sådan skriver Anni H. i en kommentar på Folketidendes Facebook-profil om en dreng på to år, der forleden smuttede ud af en dør i børnehaven i Rødby - og gik hjem:

- Det var et kæmpe chok.

- Lige pludselig stod min søn, som ikke engang er fyldt tre år, foran vores dør. Det var jo meningen, han skulle være i sin daginstitution, siger moderen til Folketidende, der kan fortælle, at døren sandsynligvis havde stået på klem pga af den stærke vind.

Det har man hørt før

Men Anni er ikke den eneste, der undrer sig over, at den slags overhovedet kan ske:

Annonce:

- Det er jo ikke første gang, at man hører om at et lille barn forlader vuggestue/børnehave for at gå på opdagelse.

- Hver gang bliver der himlet op om bedre låse, bedre sikring, pædagoger der ikke passer deres arbejde…

- Men - oftest sker det i de største institutioner, hvor der er flere og flere voksne om ansvaret.

Lås døren

- Det er meget sjældent at man hører om en dagplejer hvor barnet er vandret afsted…

- Måske kunne de mindre institutioner med færre børn noget.

- Større er bestemt ikke nødvendigvis bedre for vores børn, skriver Merete L. i en anden meget populær kommentar, og Elisabeth R. har et forslag:

- De må låse døren, så alle skal låses ind og ud, til de finder en løsning, skriver hun, men hvad siger du?