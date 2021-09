Mareridt slut: Tvangsanbringelse aflyst

Forældre kan vinde over kommunen i sager om tvangsanbringelser, lyder det i et brev nationen! har modtaget fra et forældrepar, der ser ud til at kunne beholde edres to børn efter flere måneders overvågning.

- I februar/marts måned startede det hele.

- Vores søn havde sagt på skolen, at vi slog ham, fordi vi ville bestemme over hans spilleri på iPad.

Skolen reagerede - vi kom under overvågning

- Det reagerede skolen så på. De underrettede børne- og ungeudvalget, men talte slet ikke med os, om hvad der er forkert.

- Så startede helvede med at løbe frem og tilbage til møder og have familiebehandlere rendende rundt i hjemmet.

Mange mange sider

Sådan indleder S og A, er ægtepar i 30'erne, et brev til nationen! om at være centrum i en af de mange, mange underretningssager, der er kommet efter at skolerne har fået pligt til at kontakte kommunernes børneenheder, ved den mindste mistanke om misrøgt. Du kan måske huske denne sag fra 2018: Tror det begyndte sådan her: 'Far er et røvhul, han slår altid'.

Og forældreparret i denne sag - manden er selvstændig håndværker, kvinden er omsorgs-plejemedarbejder - har også sendt mange mange sider fra det skriftligt overvågnings-materiale, der ligger på sagen om sønnen, der sagde, at han blev slået. Sider, kommunens medarbejdere ville bruge til at fjerne børnene.

Udvalget havde ikke tillid til undersøgelsen

Men på et møde i kommunens børne- og ungeudvalg for et par ugen, mente udvalget så ikke, at materialet var stærk nok til en tvangsanbringelse. Og det budskab synes parret skal ud.

Deres brev - som de gerne vil have du sender til alle, der interesserer sig for tvangsanbringelser og underretninger - fortsætter nemlig således:

- Kommunen hyrede simplethen et privat firma til at overvåge os, når vi var sammen med vores børn, og det har påvirket os rigtig meget som familie, at vi har haft behandlere hjemme hos os i mange mange timer i løbet af de sidste fire måneder.

- Kommunen har hele tiden ville fjerne vores børn, og sagen har været i udvalget flere gange, og nu har vi vundet, da politikerne ikke stoler på den undersøgelse der er lavet.

- Vi ønsker nu at budskabet – at man kan vinde over kommunen - når ud til alle de familier, som har fået tvangsfjernet deres børn.

- Man kan vinde, skriver forældrene, men hvad er din erfaring?