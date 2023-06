Marianne raser: Lejen stiger og stiger

- Hej.

- Jeg er pensioneret psykiatrisk sygeplejerske. Fylder 75 i juli.

- Jeg har arbejdet fra jeg var 17 til 66 år, og klaret mig selv altid.

- Også efter et brystkræftforløb.

- Men i april 2020 fik jeg en halvsidig lammelse og er nu afhængig af kørestol.

Så slemt står det til

Sådan indleder Marianne H. et brev til nationen! om at sige farvel til ’skøn, stor og billigere lejlighed i Vanløse’, der ikke kunne tilpasses kørestol. Og den ældrebolig hun bor i nu. En 2-værelses på 78m2, der kostede 7002 kr i leje.

For Marianne har netop fået sat lejen op. Og det synes hun er helt urimeligt. Hendes brev – som nationen! har sendt til Duab (de Unges Almennyttige Boligselskab) med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- Nu koster min lejlighed pludselig 7912Kr.

- Og vinduespudseren tog et foto, der viser, hvor slemt det står til. Og når vi beder om noget, der ikke allerede er på budgettet, f.eks. røgalarmer, så trækker de kortet med huslejestigning straks.

Og vi holder bøtte

- De prøver virkelig på at intimidere os, så vi holder bøtte, makker ret og betaler ved kasse 1, skriver Marianne, der føler, at selskabet forsøger at skræmme hende og andre ældre mennesker.

- Her kunne være så rart at bo, men det er det desværre ikke, så jeg leder efter en ny lejlighed.

- Hvor mange huslejestigninger af den størrelse, kan et pensionistbudget holde til, slutter Marianne og nationen! har spurgt Duab, hvornår lejen stiger næste gang? Hvorfor den steg sidste gang? Og hvad de selv synes om Mariannes vinduer?

Og det svarer de på sådan her:

Udlejer: Ingen tjener på det

- Marianne bor i en afdeling i en almen boligorganisation, og er hermed omfattet af reglerne i Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og dermed balancelejeprincippet.

- Balancelejeprincippet betyder, at huslejen fastsættes efter omkostningerne. Omkostningerne bestemmes af udefra kommende udgifter (forbrug, ejendomsskatter etc.) og beboernes ønsker og alene på baggrund heraf regnes huslejen ud. Der er altså ingen, der tjener på en afdeling i almen boligorganisation.

- Der udarbejdes årligt et budget som forelægges og godkendes på et afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet ikke kan godkende budgettet, forsøges der at finde forsvarlige besparelser.

Og ønsker koster på huslejen

- Hvis det vurderes, at der ikke kan findes forsvarlige besparelser og afdelingen fastholder ikke at kunne godkende budgettet sendes det til godkendelse i organisationen og til tilsyns kommunen i dette tilfælde Frederiksberg.

- Vi er kede af at høre, at Marianne føler sig intimideret, men det er et faktum, at hvis beboerne har omkostningsfulde ønsker, der ikke er indeholdt i budgettet, vil det medføre huslejestigninger, da der er tale om balancelejeprincippet.

- Lige netop i tilfældet med røgalarmer, er der pt. ved at blive indhentet tilbud, da det er et stort ønske, som vil være tryghedsskabende for beboerne, men det vil i sidste ende være en udgift afdelingen selv vil skulle dække.

Det har vi prøvet at forklare

- Vi har flere gange forsøgt at oplyse om reglerne både pr. mail og på fysiske møder, hvor både vi og Frederiksberg kommune har deltaget, tilsyneladende desværre uden at kunne betrygge Marianne.

- De procentmæssige stigninger for den afdeling Marianne bor i har de sidste 10 år været følgende:



Marianne vinduer haster ikke

- Dette svarer til et gennemsnit på 1,8 % pr. år. Næste lejeregulering vil ske pr. 1. januar 2024.

- Alle vinduer i ejendommen skal udskiftes i år, og vi har haft en tekniker ude for særskilt at vurdere, om Mariannes vindue kunne afvente den planlagte udskiftning.

- For så vidt angår Mariannes vindue, er der tale om en udvendig liste, som ikke har betydning for funktionaliteten, hvorfor udskiftningen afventer den samlede vinduesudskiftning, skriver USBs administrationschef på vegne af Duab, men hvad tænker du?