Marianne: Vil hellere have corona end vaccineres

Hun er én af de uvaccinerede, men hendes helbred er så godt, at hun mener, at hun godt kan klare en omgang coronavirus

- Jeg er 67 år gammel, uddannet ernæringsterapeut, og har via min uddannelse biokemisk indsigt, da en del af uddannelsen omhandler biokemi.

- Jeg vil ikke modtage coronasprøjten, idet den er for uvidenskabelig dokumenteret, forhastet godkendt, og fordi det verden over forlyder, at der er mange bivirkninger. Jeg har læst om hjertebetændelse (veltrænede sportsfolk falder om), blodpropper og dødsfald. Min egen mor fik faktisk to blodpropper efter Pfizer-sprøjten.

Har spurgt og spurgt og spurgt

Sådan indleder Marianne J., der er en af de danskere, der lige nu skal høre, at de udgør et problem for Danmark, et brev til nationen!, om hvorfor hun ikke vil vaccineres. Og hvad hun savner svar på, inden hun vil overhovedet vil overveje at blive vaccineret.

Marianne er kun en af mange, der har kontaktet nationen! med spørgsmål til vaccinerne, men hun er den eneste, der vil stå frem med foto – og derfor bringer vi hendes spørgsmål for at finde ud af, om hendes bekymring giver genlyd. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Men de svar jeg har fået dur ikke

- Jeg mener, at mit helbred er så godt, at jeg godt kan klare en omgang coronavirus.

- Og da det ikke endnu – trods mange opkald til myndigheder og andre – er lykkedes mig at finde svar på følgende spørgsmål, så nu prøver jeg nu her:

1. Hvad er risikoen ved verdens første genmodificerede sprøjte - kan den infiltrere vores m-RNA/arvemateriale?

2. Jeg har læst, at sprøjten indeholder hiv? Hvad betyder det, og kan det fremkalde hiv-virus senere?

Kan vaccinen være farlig for vores børn?

3. Kan coronasprøjten reelt ikke være farlig for vores børn og unge, når de senere skal reproducere sig? Ny dansk forskning viser, at vores børn indeholder tusindvis af fremmede og hormonforstyrrende stoffer, som i forvejen belaster flertallet af børn og unge. Er det ikke at øge denne farlig ’cocktail’, som forskerne udtaler, endnu mere?.

Hvor mange smitter en uvaccineret?

4. Er det en mulighed at se en fuldstændig oversigt over indholdsstoffer i coronasprøjten, slutter Marianne, der også savner beviser for, at sprøjten gør en mindre modtagelig for at få coronavirussen.

Andre har bedt nationen! skaffe svar på, om den immunitet, ikke-vaccinerede opnår efter coronasmitte, er mere effektiv end vaccinen? Og om der findes beviser for, at uvaccinerede smitter mere end vaccinerede, men hvad tænker du?