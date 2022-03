Martins bunke: Ikke fin nok til København

- I snart 15 år har vi drevet landbrug og dertil hører også et stort bælte af pil på ca 7 HA.

- Denne pil høstes hvert tredje år og resultatet er store mængder fræset pileflis.

- Vi har lige nu omkring 1300 kubikmeter dansk produceret pile-flis som ligger på vores ejendom ganske tæt på København.

Stort set umuligt

- Det er stort set umuligt at afsætte til energi.

- Det er – åbenbart - bedre at lægge det ud i bunden af plantebede som ukrudts bekæmpelse.

Sådan skriver Martin P. til nationen! om den 75 meter lange bunke træflis, han synes burde brændes af på et kraft-varmeværk på Sjælland, da det er grønt og bæredygtigt og IKKE kommer fra f.eks. Brasilien, Norge, Belgien, Spanien, Polen, Portugal, Litauen, Letland, Tyskland eller Estland (lande, som vi importerer træ til afbrænding fra).

Det er piletræ

Men problemet er, at det er piletræ – og det er ikke noget kraftvarmeværkerne er interesseret i. For et år siden bragte nationen! et brev fra en borger på Amager, der undrede sig over skibe, der bragte træ til afbrænding fra Brasilien til Danmark – og nationen! har derfor bedt HOFOR, der står for forbrændingen på Amager om at svare på, hvorfor det er bedre at bruge importeret træ end dansk pil. Det svar kan du læse nedenfor – Martins brev fortsætter nemlig således:

Det er uansvarligt

- Vi snakker altså her om uansvarlighed i forhold til vores grønne omstilling i en så høj grad at man bliver særdelses flov over at være borger i et land der godkender dette vanvid.

- Årsagen til at man fravælger den danske flis er at det er mere besværligt at arbejde med og brandværdien er lavere - så derfor vinder magelighed over ansvarlighed.

Pengene kunne også blive i landet

- Tilmed glemmer man åbenbart også at pengene kunne blive i landet ved at man opkøbte dansk flis og supplerer med det resterende i omkringliggende lande så transporttiden bliver reduceret, skriver Martin, og HOFOR har sendt dette svar:

HOFOR: Biomasse skal komme fra restprodukter

- Det træ, vi får fra Brasilien, er resttræ fra en plantage, som producerer træ til papir, og som er bæredygtighedscertificeret efter de førende bæredygtighedsstandarder inden for skovbrug og biomasseproduktion.

- Derudover gennemfører vi i samarbejde med en tredjepart vores egne udførlige inspektioner.

- Det er bestemt ikke af magelighed, at vi får en mindre del af vores biomasse fra Brasilien.

- I HOFOR har vi en politik om kun at bruge bæredygtig biomasse baseret på restprodukter.

Og pil er ikke godt for vores kedel

- Det vil sige, at hovedprodukterne fra de bæredygtigt drevne skove, hvorfra vi får biomasse, skal være træ til tømmer og papir.

- Derudover ligger brændselskvaliteten for pil, som Martin ganske rigtigt nævner, uden for vores kedels kvalitetsspecifikationer.

- Kombinationen af disse forhold gør, at energiafgrøder som energipil ikke indgår som en del af den bæredygtige biomasse, vi benytter på Amagerværket.

- Andre typer forbrændingsanlæg i Danmark er bedre egnede til pileflis, skriver HOFOR, men hvad tænker du?