Masser af penge - men ingen hænder

- Ja, danskerne er desværre blevet for magelige

Sådan skriver Morten B. i en kommentar på TVMIdtvests facebookprofil om en tysk familie, der er flyttet til Ringkøbing-Skjern Kommune, der lige nu gør alt for at lokke folk til.

Hus eller lejlighed

Familien fortæller, at huspriserne er stukket af i Tyskland, og nævner at en lejlighed med to-tre værelser koster mere end 3 millioner kroner.

Og 121 procent mere på kontoen hver måned

Det kan man få et helt hus for i Ringkøbing Kommune - og kampagnesiden Flytmodvest har lavet nogle regnestykker, der viser, at en familie med to børn, der bor i et 140 kvadratmeter stort hus, kan på 121 procent ekstra på budgetkontoen, hvis de vælger at flytte til kommunen:

- Den gennemsnitlige stigning i rådighedsbeløbet ved at flytte fra Herning, Aalborg eller Aarhus Kommuner til Ringkøbing-Skjern Kommune vil være på 7.267 kr.

Chefer søger forgæves

- Det svarer til, at familiens rådighedsbeløb i gennemsnit vil stige med 121 procent, skriver kommunen, der også kan fortælle tilflyttere, at arbejdsløshed ikke er noget, man behøver tænke på:

- Hvert andet stillingsopslag i håndværkerbranchen bliver ikke besat og i turist-, restaurations- og hotelbranchen ser det endnu værre ud, siger borgmester Hans Østergaard til tv-stationen.'

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er 60.000 såkaldte nettoledige, og at cirka 30.000 heraf bor i København eller i Københavns omegn, men hvad siger du?