Matador Mix opdaterer: Farvel

- Som en del af forberedelserne til Matador Mix’ 40-års fødselsdag i sensommeren 2023, valgte vi at opdatere vores posedesign med en mere sigende illustration.

- Matador Mix er i udgangspunktet skabt til at være den perfekte pose til en hyggelig stund, hvilket den nye illustration bedre viser.

Sådan skriver slikgiganten Haribo Danmarks chef, Jannich Dribbern, til Kristeligt Dagblad om det nye look - uden politisk betændt tyrefægter - der pryder Matador Mix-posen nu.

Haribo fjerner racistiske lakridser

Tænk over stereotyper

På mediets Facebook-profil har den nye tegning skabt en del debat. Jonna D. har f.ex fået 19 likes for den her:

- OMG ! Det hysteri er ulideligt!, mens Hanne B. har fået 16 for denne:

- Hvis medierne ikke skrev om det, er det nok de færreste, der overhovedet ville lægge mærke til det.

- Men det er da udmærket, at virksomheder tænker over, hvilke stereotyper, de benytter, og om det er nødvendigt eller giver mening at gøre det, skriver hun.

Sådan skal en Matador Mix-pose se ud i dag. Screenshot fra Haribos hjemmeside

Hvad med de triste lakridser?

Lisbeth F. bruger lejligheden til at klage over indholdet i poserne, som var de første blandingsposer på det danske marked, da de ramte butikkerne i 1983:

- Bare de også fjernede de triste lakridser, skriver Lisbeth, men hvad synes du?