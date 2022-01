Mathias på 19 år: 50.000 er vildt fedt

- Det er vildt fedt og se, at der er opbakning omkring borgerforslaget fra hele landet.

- Vildt fedt at se, at folk deler borgerforslaget, så vi kan nå ud til endnu flere.

- Nu glæder vi os til at se, hvordan borgerforslaget kommer til at klare sig over i København (Folketinget red).

Forventer en retfærdig afslutning

Sådan indleder gymnasieleven Mathias Sandbæk Olsen en mail til nationen! om den kamp han sammen med venner fra Herningholm Gymnasium - og elever fra mange andre af landets gymnasier - har kæmpet siden august for at få det, de kalder 'en fair afslutning' på deres gymnasietid.

Mathias oprettede nemlig et borgerforslag, der nu har opnået de 50.000 støtter, der skal til for at politikerne på Christiansborg skal stemme om det. Forslaget går ud på, at de kommende studenter, skal have det samme antal eksamener som afgangsklasserne blev udsat for sidste år:

- Vi forventer, at der bliver taget hensyn til vores afslutning og dermed forhåbentlig opnår vi en retfærdig afslutning til sommer, skriver Mathias.

Vi er i den grad en corona-årgang

Forleden skrev en anden kommende student - Kristian fra Viborg - til nationen!, og han havde talt, hvor mange skoledage, de nuværende 3'gere har mistet:

- Hvis de to forgangne årgange anses som corona-årgange, så må min årgang med over 300% flere fjernundervisningsmoduler, end studenterne af 2019/2020, i den grad også være en corona-årgang.

- Det er simpel logik, skrev Kristian.

Du kan stadig støtte borgerforslag nr. 8723: En fair afslutning til 3.g