MC-tyv med 120 i timen på Nørrebro: Vil skide på politiet

nationen! har modtaget et indlæg fra en borger, der fik stjålet sin orange MC i sidste weekend. Hurtigt kom der tip om, at den stjålne MC fræsede rundt på Nørrebro, men da borgeren fortalte det videre til politiet, lød svaret ’vi kigger på det’. Nu er der gået 10 dage

- For 9 dage siden var der nogen som mente, at jeg ikke længere skulle have glæde af min 10 dage gamle motorcykel.

- Disse ’nogen’ er mere eller mindre fundet, og jeg har billeder og videoer af personer, som kører rundt og hærger og larmer på Blågårdsplads, Blågårdsgade, Rantzausgade, Birkedommervej og Nørrebrogade.

- De har også lavet masser af hjulspind på Griffenfeldtsgade og braget med over 120 km/t på smalle gader. Meldingen går på, at de flere gange har sat andres ve og vel i fare.

- Jeg har modtaget over 15 forskellige opkald/beskeder fra folk, som fortæller at de har set den. Alt sammen er blevet videregivet til politiet med det samme.

Tredobbelt frustreret

Sådan indleder en borger, der ønsker at være anonym (nationen! kender hans fulde navn) et frustreret indlæg om politiets prioriteringer og/eller manglende ressourcer, der betyder at hans stjålne MC stadig kører rundt og hærger på Nørrebro.

Borgeren synes faktisk at han - i samarbejde med flinke venner og tilfældige medborgere – har gjort stort set ALT fodarbejdet for politiet, og han er bitter over, at sidde med følelse af, at politiet ikke vil gøre noget, eller at politiet ikke har ressourcer eller mulighed for at gøre noget. Indlægget - som nationen! har bedt Københavns Politi om at kommentere (se deres svar nedenfor) fortsætter derfor således:

- Jeg syntes det er pisse hamrende frustreret, at jeg for det første skal opleve at miste min MC.

- Jeg syntes det er pisse hamrende frustrerende, at den brager rundt for næsen af mig, mine venner og politiet.

- Jeg syntes det er pisse hamrende frustrerende at politiet ikke kan hjælpe.

Og politiets svar gør det ikke bedre

- Sætningen 'vi kigger på det (læs: hører hvad du siger, men heller ikke i dag)' eller 'det er der desværre ikke tid til' er ikke godt nok. Jeg forventer et højere serviceniveau fra den udøvende magt.

- Jeg er fuldstændig med på at min MC ikke er en særlig højt prioriteret sag i politiet - for hvem får ikke stjålet noget efterhånden?

- Jeg er bare utrolig træt af, at det er muligt at stjæle en MC, og 2 km væk fra gerningsstedet fræse rundt og larme så halvdelen af Nørrebro forstyrres – hvor er den voksne myndighed?...

De vil skide på mig og politiet

- Frækheden og 'I don't give a fuck' eksisterer i den grad i disse tider. Og jeg kan ikke selv gøre noget, da de her lømler vil skide lige så meget på mig, som de skider på politiet,

- Hvorfor det er sådan, er der helt sikkert mange grunde til og bud på.

- At politiet er i højeste beredskab og arbejder på alle cylindere gør mig dog ret nervøs, og jeg kan ikke forstå, at en enkelt mand (læs: Rasmus Fucking Paludan) sætter politiet på den anden ende, og nedsætter politiets serviceniveau til 'ufatteligt ringe/ikke-eksisterende'.

Og Paludan får skylden

- Og ja.. Jeg ved godt at der er andre sager end Rasmus Paludan. Eksempelvis bevogtning af diverse bygninger samt almindeligt politiarbejde.

- Nu har jeg bare hørt politiets undskyldning ’han (Paludan) trækker tænder ud” og ”vi er hængt meget op i tiden” ved flere lejligheder, slutter Mikkel, der er forundret over, hvor lidt der skal til før politiet er i knæ, og synes de afvisende svar han har fået, tyder på at politiet ikke er en tilstrækkelig ressourcestærk myndighed, til de opgaver som pt fylder.

- Det tegner jo ikke for godt, skriver Mikkel, og i det svar Københavns Politi har sendt til nationen!, er der ikke umiddelbart udsigt til at politiet fanger MC-tyvene:

Kan godt forstå det er frustrerende

- Københavns Politi har fuld forståelse for, at det er dybt frustrerende at være udsat for tyveri af sine ejendele.

- Når et køretøj bliver meldt stjålet, bliver det samtidig registreret og efterlyst i vores systemer.

Og vi opfordrer til at man selv henter det stjålne

- Hvis borgere får oplysninger om, hvor deres stjålne køretøj befinder sig, vil vi i første omgang opfordre dem til at afhente det, hvis det er muligt.

- Er det ikke en mulighed, assisterer vi gerne, hvis der er patruljevogne i området, som ikke er på opgaver.

For tidskrævende at køre ud og søge efter den

- Det er desværre ikke muligt for os aktivt at køre ud og søge efter stjålne køretøjer uden en nøjagtig lokalitet, da det vil være for tidskrævende set i forhold til vores andre opgaver, skriver Københavns Politi, men hvad siger du?