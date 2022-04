McD-chef til muslimsk medarbejder: Ingen bøn i legerummet

En McDonalds-medarbejder i Gladsaxe brugte legerummet til bøn, og det provokerede en kunde, der filmede seancen. Nu har medarbejderen fået at vide, at han ikke skal bede på sin arbejdsplads

- Hej.

- Jeg håber I vil lave en historie …. om en muslimsk ansat, der benytter legerummet til at bede i.

- Og bede McDonalds forholde sig til om dette kan være rigtigt, at de må det.

Sådan skriver MH til nationen! om ramadan og bøn – og om at sidde på en McDonalds og nyde et måltid mad, og pludselig se en ansat rulle et bedetæppe ud i legerummet.

Bed derhjemme eller i moskeen

MH vil ikke stå frem med navn, men han vil gerne have fokus på, hvor meget religion skal have lov til at fylde i det i offentlige rum. Hans brev – som nationen! har bedt McDonalds Danmark kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi orker ikke høre eller se mere til islam.

- De skal pakke det væk og tage det med hjem eller ned i deres moske.

Det er vigtigt - og ved siden af skiven

- Jeg mener at denne historie er vigtig, skriver MH, og nationen! har set videoen, og sendt den til McDonald's og spurgt om de kan bekræfte, at legerummet i Gladsaxe – og evt i andre byer - bliver brugt som bederum? Og hvad de siger til kunder, der ikke bryder sig om religionsudøvelse i sådan en restaurant med offentlig adgang.

Og McDonald's har sendt dette svar:

- Jeg har aldrig hørt om det før, og det er jo ved siden af skiven, at en medarbejder har benyttet legerummet - eller restauranten i det hele taget - som bederum.

Det har medarbejderen fået at vide

- Det har franchisetageren også haft en snak med vedkommende om.

- Vi har omkring 6.000 medarbejdere og af mange religiøse orienteringer.

- Alle er velkomne hos os, men vi opfatter religion som en privatsag, som ikke skal influere på vores restauranter.

- Når man er på arbejde handler det om at lave mad og servicere gæsterne – hvad man laver i sin fritid, har vi ingen holdning til, skriver kommunikationschef Mads Jensen, men hvad tænker du?