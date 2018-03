McDonalds klagede over støjende elever: Nu er de tvunget til at smøre madpakke

- Gud fader !!

- Hvordan skal de unger overleve når de er færdige med skolen

Nul burger - nu står den på madpakke eller skolemad

Sådan skriver Marianne P. i en af de mange forargede kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om de elever, der i går demonstrerede foran rådhuset i Frederiksværk.

Eleverne er sure, fordi de ikke må forlade skolens område i løbet af dagen - og derfor er nødt til at spise en medbragt madpakke eller bestille mad via skolens madordning:

I USA kæmper eleverne mod våben

Og Marianne er ikke den eneste, der synes at eleverne - der bl.a. har larmet for meget på den lokale McDonalds - skulle pakke deres 'Jeg er sulten, 'otte timers skoledag uden mad er ikke acceptabelt' og 'hvor længe skal vi sulte?'-skilte sammen, og gøre som skoleelever gjorde i gamle dage:

- Curling Demo ...Det er sgu nærmest pinligt.

I Danmark slås de mod madpakker

- I USA kæmper de unge mod våbenloven, fordi de er bekymret for deres liv.

- I kæmper for ikke at sulte i 8 timer, fordi i ikke har gidet at smørre eller har glemt jeres madpakke ???, skriver Nadia H og mai-Britt G fortsætter:

- Ohhhh myyy goooood .

- Skræmmende fremtid, hvis det er sådan vi udvikler vores børn...

- Ikke mærkeligt de unge mennesker bliver overraskede, når de kommer ud hvor der bliver stillet krav til dem, og må kravle hjem under dynen med stress og depression.

Jo ikke sikkert vi har lyst til det vi har bestilt

Elevrådsformanden - som ikke selv benytter den nye madordning og derfor ofte ikke spiser en hel skoledag, fordi han glemmer sin madpakke eller ikke har tid til at smøre den - siger om baggrunden for demonstrationen:

.- Vi gider ikke betale for noget mad, som skal bestilles dagen før.

- Næste dag er det jo ikke sikkert, vi har lyst til det, vi har bestilt, siger han til TV2, men hvad siger du?

Er det OK at lave regler, der betyder, at skoleelever er nødt til at smøre madpakke eller bestille skolemad dagen før, hvis de vil have noget at spise?