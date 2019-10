Medarbejder klager: Vi drikker gratis kaffe for 700.000 kr

En medarbejder i Kiruna Kommune i Nordsverige skrev til borgmesteren, at hun var parat til at betale for kaffen på arbejdspladsen, så byens skoler kunne få flere penge. Og så gik debatten ellers i gang

- Jeg må tage min egen kaffe med i termokande, når jeg går på job i pleje-afdelingen.

Sådan skriver Milla K i en af de 171 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebookprofil om Kiruna Kommune, der - ligesom en del andre svenske kommuner - har store problemer med at få budgetterne til at hænge sammen.

Genindfør kaffekassen - og give pengene til skolerne

Kommunen har nemlig på opfordring fra en medarbejder, der faktisk selv tømmer mange kaffekopper hver dag, regnet ud, at gratis kaffe til de cirka 3000 ansatte løber op i mere end en million svenske kroner - 1 006 560 SVK, eller cirka 700.000 danske kroner.

Og nu bekræfter en af byens politikere, at kaffeudgiften er noget af det man kigger på.

- En million er ingen ubetydelig sum, især ikke i disse hårde sparetider, udtaler borgmester Gunnar Selberg til nyhedsbureauet NSD, men skal man følge flertallet af Aftonbladets læsere, så skal der ikke pilles ved den det flydende personalgode:

Ender med ekstrem utilfredshed

- Hvis man fjerner gratis kaffe fra medarbejderne, så ender man med ekstrem utilfredshed.

- Og utilfredse medarbejde er lig med flere opsigelser, højere sygefravær og dårligere arbejdsmiljø.

- Og hvis det her besynderlige spareforslag går igennem, så håber jeg virkelig, at det også kommer til at gælde for HR-cheferne og ledelsen, skriver Beatrice S, der har fået 46 likes for den kommentar, men hvad tænker du?