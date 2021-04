Medarbejder råbte efter Claus: Ud

- Hej Jeg hedder Claus.

- Torsdag eftermiddag var jeg ude for en meget ubehagelig situation i XL-BYG ved Rosengårdcentret Odense.

- Jeg skal ind og købe noget træbeskyttelse, men når kun lige hen til malingen, før en XL-medarbejder kommer råbende efter mig, at jeg skal bære mundbind eller visir for at være herinde.

Alle kunderne vender sig om

- Han råber så alle kunderne i butikken vender sig om for at se hvad der foregår.

- Jeg vender mig så også om, så han kan se mit skilt fra sundhedsstyrelsen. Siger ydermere at jeg er fritaget for at bærer mundbind og visir og har lægepapir på det.

- Det var han så ligeglad med.

Kun for folk med mundbind eller visir

Sådan indleder Claus D et brev til nationen! om corona-regler og den mere eller mindre strikse måde, de bliver fortolket og administreret på. Claus er langtfra den første borger, der har skrevet om de problemer, man oplever i butikkerne, hvis man er fritaget for at bære mundbind. Men han troede efterhånden, at der var gået på for alle, at der ER borgere, der ikke kan bære hverken bind eller visir.

Hans brev – som nationen! har bedt XL-byg kommentere – fortsætter nemlig således:

Meget ubehageligt

- Medarbejderen fortalte at hans chef havde sagt at folk uden mundbind eller visir, ikke måtte handle fysisk i deres butik.

- Men det var en meget ubehagelig måde at blive konfronteret på, og jeg tænker at medarbejderen kunne være kommet stille og rolig hen, og spørge hvorfor jeg ikke havde mundbind.

Kan ikke få luft

- Jeg HAR afprøvet både mundbind og visir, og kan af helbredsmæssige årsager ikke få luft.

- Nå men jeg måtte så forlade butikken uden varer.

- Men kan det virkeligt være rigtigt at folk der ikke kan bærer disse værnemidler, ikke kan handle i en fysisk butik mere?

Særlige åbningstider for os fritagede?

- Tænker at det burde være muligt, og at der - hvis det er så forfærdeligt at der er nogen der ikke kan tåle at bærer mundbind/visir - kunne laves en plan/mulighed, for at jeg/disse mennesker stadig kan være til.

- Det kunne evt. være at oplyse foran butikken at i et bestemt tidsrum, vil det være muligt for folk uden mundbind/visir at komme ind og handle på normal vis som alle andre.

XL-byg: Vi overholder krav og regler

- Så kan folk, der er forargede over, at man ikke bærer mundbind/visir blive hjemme i det tidsrum, skriver Claus og XL-byg Odense har set hans brev, og oplyser at de 'overholder Sundhedsmyndighedernes generelle krav og regler for brug af mundbind og visir i butikker’.