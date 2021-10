Medarbejdere får største bonus nogensinde

- Det er en god måde at vise medarbejderne på, at de er vigtige.

Sådan skriver Jonna J. i en af de kommentarer, der er skrevet på Dagbladet Holstebro-Struers Facebook-profil om møbelfirmaet Actona Group i Tvis, der sluttede regnskabsåret 2020/2021 med et overskud før skat og finansielle poster på 271,4 millioner kroner. 100 millioner mere end året før.

Tak: 7.000.000 på vej til de ansatte

For syv millioner kroner er nu på vej til medarbejderne i bonus.

- Hvis man har været ansat hele året, ender man med en bonus på 24.000 kroner.

- Det er det største beløb, der er udbetalt i Actonas historie.

Høj klasse

- Det er i høj grad medarbejderne, der er med til at skabe resultaterne, så denne bonus er virksomhedens måde at sige tak for indsatsen på i et specielt og travlt år, siger administrerende direktør Jimmi Mortensen til avisen, der kan fortælle, at de ansatte, der kun har været i firmaet i seks måneder, får 12.000 kr.

- Det er bare høj klasse hele vejen rundt, skriver Kasper L. i en anden kommentar, mens Pirapaharan N. bruger kommentarsporet til at give veninden Abita B. et godt råd:

- Du skal søge arbejde der, skriver Pirapaharan.

I august fortalte nationen!, at de cirka 9000 ansatte i Salling Group fik en bonus på lidt mere end 1500 kr., fordi koncernen havde haft et godt år. Og op til jul sidste år skabte Ikeas medarbejdere også julebonus - de cirka 3000 danske medarbejdere fik 12.213 kr. hver, men hvad med dig?

