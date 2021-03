Mega-problem: Bauhaus til angreb

Uddrag af brevet fra Bauhaus til erhvervsminister Simon Kollerup, kopi til Mette Frederiksen, Sundhedsminister Magnus Heunicke.

Kære Simon Kollerup

Regeringens politiske beslutning om, at detailbutikker over 5.000 m kun må holde åbent med tidsbestilling, er et stort og vidtgående indgreb for BAUHAUS, der stort set er den eneste virksomhed i byggemarkedssegmentet, der rammes.

Det er vigtigt for mig at understrege, at BAUHAUS naturligvis har et ansvar for at holde smittetrykket nede, helt ligesom alle andre i samfundet har det. Det ansvar påtager vi os fuldt ud, og min henvendelse skal forstås i det lys.

BAUHAUS’ byggemarkeder er store og har gode muligheder for at håndhæve skærpede afstandskrav, loft over antallet af kunder, inddeling i zoner med begrænset antal kunder, mv.

Når BAUHAUS ikke kan holde åbent, tvinges kunderne imidlertid over til vores konkurrenter, der i mange tilfælde ikke er indrettet ligeså hensigts-mæssigt i forhold til at håndhæve afstandskrav, sikre hensigtsmæssige kø-systemer mv.

Samtidig betyder regeringens beslutning, at alle byggemarkedskunder nu må samles i et mindre antal butikker og derved - alt andet lige - lægger et større pres på de fornuftige og hensigtsmæssige restriktioner, som butikslivet skal indrette sig efter.

Med andre ord: Hvis også BAUHAUS kan holde åbent, vil kunderne blive bedre fordelt, så de bedre kan holde afstand og derved sænke smittetrykket. BAUHAUS vil således meget gerne bidrage med at holde smittetrykket nede og udvise samfundssind.

En butik på 4.999 m kan holde åbent for én kunde pr. 20 m, dvs. 249 kunder i alt, mens en butik på 5.000 m kun må holde åbent for én kunde pr. 250 m, altså 20 kunder i alt.

Det i sig selv er konkurrenceforvridende og må forudsætte en saglig begrundelse, der dog ikke er oplyst og formentlig ikke eksisterende.

Det er samtidig ganske besynderligt, at de store butikker ikke tillades at afspærre dele af butikkerne, for derved at komme under 5.000 m, hvis størrelsen i sig selv skulle betyde noget.

Hvilken saglig begrundelse er der for, at der fx kun må være 20 kunder i en BAUHAUS på fx 5.000 m, mens der må være 249 kunder i en af konkurrenternes butikker på fx 4.999 m?

Hvilken saglig begrundelse er der for, at disse 20 kunder i eksemplet udgør en større risiko for smitte end de 249 kunder i en mindre butik? Og endelig hvilken saglig begrundelse er der for, at disse 20 kunder skal bestille tid, mens 249 kunder til en butik på 4.999 mikke er underlagt samme restriktion?

Frustrationen vokser, når jeg kan konstatere, at grænsen på 5.000 m gør, at det reelt kun er BAUHAUS som eneste aktør inden for byggemarkedssegmentet og enkelte andre udsalgssteder inden for andre områder, der påvirkes af regeringens beslutning.

Jeg har på den baggrund bedt BAUHAUS’ advokater om at undersøge, om regeringens beslutning er i strid med ligebehandlingsprincipper i dansk ret. Principper som går igen i vores lovgivninger, og som er bærende for dansk ret.

Derudover har jeg bedt BAUHAUS’ advokater vurdere, om regeringens beslutning kan udgøre et midlertidigt ekspropriativt indgreb, som ikke er behørigt behandlet i lovgivningen, og som derfor kan berettige BAUHAUS til erstatning for den tabte omsætning.

Med venlig hilsen

Mads Jørgensen

Adm. Direktør / CEO

Bauhaus A/S