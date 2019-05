Mega smuk muslimsk model skaber debat: Jeg forstår det ikke

- Kommer til at tænke på de arabiske piger der er flygtet.

- Hvorfor promovere noget, som millioner af kvinder flygter fra?

- Jeg forstår det ikke...

Knæfald for fundamentalismen

Sådan skriver Pia V i den mest populære af de - hold fast - 600 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om somaliske Halima Aden, der iført sine muslimske klæder pryder forsiden af maj-udgaven af magasinet Sports Illustrated.

Og Pia er langtfra den eneste, der har svært ved at se, hvad en tildækket kvinde, har at gøre der.

- Endnu et knæfald for den fundamentalistiske del af islam!

- Suk!, skriver Rasmus A således og Gitte K minder om, at kvinder i muslimske lande, kæmper mod tildækning:

- Jeg mener ikke kvinde undertrykkelse bør være en sællert

I Iran brænder de den slags kostumer

- Jeg synes, det er kvalmende at gå en totalitær ideologis ærinde, når man eks i Iran - som kvinde - netop brænder de her undertrykkende kostumer, for at blive fri og ikke underlagt mand eller ideologi.

- At komme med sådan en forside er at bede folk om at underlægge sig og gå tilbage til oldtiden.

- Og vi taler om integration og ligestilling. Det her er det stik modsatte, skriver Gitte, mens Nanna B - som har fået næstflest likes, er overrasket over de negative kommentarer:

Hun er MEGA smuk

- Hvordan kan i skrive alle de nedladende og grimme kommentarer?

- Hun er MEGA smuk.

Det er som bekendt ikke første gang at muslimske kvinders hovedbeklædning skaber debat, og det er fint, hvis man skal tro forfatteren Sara Omar, der tilbage i 2017 udgav bogen Dødevaskeren. Sara Omar udtalte dengang - i et interview i Politiken - at tørklædet handler om liderlige mænd:

- Vi har brug for at se på religionen og kulturen og finde det, der er til gavn for mennesket, for kvinderne og for børnene.

- Og vi har brug for at ændre det, som undertrykker.

Tørklæde skal styre mandens liderlighed

- Et tørklæde skal være sløret mellem mig og en mand. For at manden kan styre sin ustyrlige liderlighed.

- Men hvad med at sige til manden, at han skal lære at beherske sig?

- Hvad med at sige til kvinden, at hun skal lære at kæmpe for sine rettigheder?

- Og at det kan hun også gøre uden at have tørklæde på? Det er den kamp, jeg gerne vil se, sagde Sara Omar dengang, men hvad siger du?