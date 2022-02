Meget mystisk kundeservice

Hun købte en tablet i december - og har ringet og mailet og prøvet at få at vide, hvornår den mon kommer. Så skrev hun til nationen!

- Hej. Hjælp.

- D. 26 december 2021 gik jeg på nettet for at, købe en ny tablet, da den gamle var slidt op, og ikke kunne følge med længere.

Samsung Mystic Navy med stor besparelse

- Og januar udsalget var allerede gået i gang på nettet, så jeg besluttede derfor at købe en ny Samsung tablet s7plus hos expert.

- Der var nemlig en temmelig stor besparelse på netop denne.

- Desværre har jeg endnu ikke modtaget denne.

Og kundeservice betyder at det er mig der skal ringe

Sådan indleder Jane E et brev om at glæde sig over at finde et godt tilbud, slå til - og så føle sig en smule dum over, at den butik, der solgte hende varen tilsyneladende slet ikke har varen. For Jane har ringet og ringet og mailet og mailet, men tabletten har hun stadig ikke modtaget. Hendes brev – som nationen! har sendt til Expert med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- Ja, deres kundeservice er åbenbart sådan indrettet, at det er mig der konstant skal kontakte

dem, og ikke omvendt for at få en leveringsdato.

Træls

- Og nu her - efter sidste kontakt - hvor de påstod leveringen skulle ske på en søndag, selvom der ikke er levering om søndagen, så håber jeg at I kan tage kontakt til dem.

- Det er trælst at have købt noget, man ikke rigtig kan få nogen glæde af, skriver Jane og det var godt hun gjorde det. I hvert fald har salgschef Simon Frølich, Expert, sendt denne kommentar til nationen!:

Salgschefen beklager

- Vi beklager meget forløbet omkring Janes tablet.

- På grund af Covid19-krisen har vi desværre oplevet uforudsete leveranceproblemer på flere fronter. Det har også ramt Janes tablet og har betydet en ufrivillig længere leveringstid.

Men nu får Jane en bedre model

- Vi har pr. kulance inden Ekstra Bladets henvendelse tilbudt Jane en bedre model til samme pris og til omgående levering.

- Kommunikationen i forløbet har desværre været mangelfuld fra vores side - og det beklager vi meget, skriver Expert, og Jane har bekræftet over for nationen!, at hun er blevet ringet op af Expert,der siger at de vil sende en tablet.