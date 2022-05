Mekaniker fik pigestemme: Kræver undskyldning

- Hej.

- Her er lige en opfølgning på sagen.

- Jeg har nemlig for nylig fået en stemmeoperation i Odense.

- Og jeg har vundet en sag i ligeberettigelses-nævnet, hvor de er kommet frem til, at Rigshospitalet havde behandlet mig forkert, da de afviste mig.

De bliver ved - og vil ikke anerkende deres fejl

Sådan indleder Mie, som du måske husker fra 2019, hvor hun skrev om, hvordan hun var blevet afvist på Rigshospitalet, da hun bad om at få opereret sin mandestemme om til en kvindestemme.

Lyder som en mand: Mies stemme passer ikke til bryster og 'mis'

Mie er nemlig født i en mandekrop, og det kunne den mekaniker-uddannede kvinde ikke leve med. Hendes brev – som hun kun skriver, fordi Rigshospitalet stadig modarbejder hende – fortsætter nemlig således:

Det handler slet ikke om pengene - men om princippet

- Selvom jeg altså nu har Ligeberettigelsesnævnets ord for at Rigshospitalet har handlet forkert, har Rigshospitalet valgt at anke sagen.

- For mig betyder de 5000 kr faktisk intet.

- Det er mere det, at Riget ikke vil stå ved, at de har begået en fejl.

- Jeg vil sætte stor pris på at nationen! bringer det her - ikke for min skyld, da min operation er lavet, men for andre så de ikke havner i samme situation, skriver Mie, og nationen! har spurgt Rigshospitalet, hvorfor de ikke bare indrømmer, de har lavet en brøler. Og om de vil give Mie en undskyldning?

Generelt kommenterer vi ikke forløb

Og det svarer Rigshospitalet på sådan her:

- Sager i Ligebehandlingsnævnet kan ikke ankes, men man kan søge om at få sagen genoptaget såfremt, man mener, at der er sket fejl i sagsbehandlingen.

- Derudover kommenterer vi generelt ikke patienters forløb på hospitalet.