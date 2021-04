Meldte naboen for licenssnyd

Man kan melde folk for at snyde med kontanthjælp - men hvis man vil melde en licenssnyder, så kan man ikke få lov.

- Jeg er skuffet.

- Forleden stod min nabo og pralede af, at han ikke betaler licens.

Jaja, folk er jo forskellige

- Vi var flere fra vejen, der nød en øl i det gode vejr sammen, og jeg kunne se, at hans bemærkning provokerede andre end mig.

- Da jeg gik ind, fortalte jeg det til konen, og vi blev enige om at glemme det. Folk er jo forskellige.

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen fra en mand, der af gode grunde ønskede at være anonym – men som syntes, at hans problem var en tekst på nationen! værd. For manden er en af dem, der gerne vil betale, hvad han skylder – og en af dem, der synes, at sådan burde alle være. Manden mener også, at borgere i et land som Danmark, hvor tillid er i højsædet, skal skride ind, når man opdager at nogen snyder. Og at de ansvarlige så skal handle derefter.

Men jeg kunne ikke glemme det

Hans læser-brev – som Danmarks Radio svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Men … næste dag tænkte jeg stadig på det, og ringede til DR Licens for at fortælle, hvor de kunne finde en licens-snyder.

- Den slags kan jo gøre til kommunen, hvis man har kendskab til at nogen snyder det offentlige, og egentlig synes jeg licens hører i den kategori.

Det kunne DR ikke gøre noget ved

- Men nej – DR Licens kunne ikke gøre noget, så nu er jeg skuffet over dem – og min nabo, og Rikke Sloth, der er chef for licens og programsservice hos Danmarks Radio har sendt dette svar:

- DR licens modtager af og til anmeldelser om husstande, der ikke betaler licens.

- Men det er ikke noget, vi fører statistik over.

DR tager fat i adresser uden licensaftale

- DR Licens tager i stedet løbende kontakt til borgere på adresser, hvor der ikke er en licensaftale. Det sker både som en orientering om manglende tilmelding pr brev og igennem opsøgende licenskontrol.

Så regn med at vi kontakter ham

- Hvis man oplever, at eksempelvis en nabo fortæller, at vedkommende ikke betaler licens, så kan man derfor regne med, at naboen vil blive kontaktet af DR Licens, skriver Danmarks Radio, men hvad mener du?