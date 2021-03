Mens I andre venter: Jørgen klar til Astra-Zenaca i dag

- Der er en risiko ved al medicin.

- Min vurdering er, at den er meget lille.

Doserne står og venter

Sådan siger Jørgen Winther, praktiserende læge OG regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midtjylland til TV2 Østjylland om vaccinen fra Astra-Zeneca, der i torsdag blev sat på endnu en pause i Danmark.

Dermed går der mindst to en halv uge før de titusindvis af doser kan bruges med myndighedernes godkendelse - men over for nationen! bekræfter Jørgen Winther, at han er parat til at få et stik med vaccinen - lige nu:

Ville sige ja hvis jeg fik tilbuddet

- Hvis jeg fik tilbuddet, ville jeg sige ja tak.

- Det siger jeg med den baggrund jeg har som læge.

- Og jeg ville gøre det for min egen og for nationens skyld, siger han til nationen!, men på TV2 Østjyllands Facebook, er der ikke ret mange, der ville gøre det samme:

Nixen

- Nixen.

- Ingen til mig, så hellere undvære, skriver Ulla N. i en af de 78 kommentarer politiker-lægens melding har kastet af sig.

- Jeg ville ikke modtage så omstridt en vaccine, hvis jeg risikerer at dø, skriver Marianne N. og Anne F. synes Jørgen Winther burde holde sin mund:

- Moral og etik er ikke eksisterende.

Han burde stå til ansvar

- Han burde stå personligt til ansvar for sådanne udtalelser ift. alvorlige bivirkninger og dødsfald, skriver Anne.

Helle Thorning vaccineret: - Ja, det var AstraZeneca

I Danmark valgte myndighederne 11. marts at sætte vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen midlertidigt på pause, mens man undersøger, om vaccinen er årsag til alvorlige bivirkninger, som blodpropper.

Det er endnu ikke bevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de yderst sjældne bivirkninger, og flere lande har da også valgt at fortsætte brugen af vaccinen.