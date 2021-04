Menu bag hegnet: Ulve får levende råvildt

- Hvordan kan man være dyreven - uden at forholde sig til naturens orden og regler.

- Det er ulogisk.

Ulvene får serveret deres måltid

Sådan skriver Lennart N. i en kommentar på Jydskevestkysten.dks Facebook-profil om de tre ulve, der sammen med et ukendt antal råvildt lever bag hegn i Klelund Plantage.

Ejeren er nemlig blevet meldt til politiet, fordi råvildtet ikke kan slippe væk fra de sultne ulve, og det har skabt en del debat;

- Jeg kan ikke forstå, at det er lovligt.

- Der (er) ingen beskyttelse for råvildtet.

- Ulvene får på den måde serveret deres måltid, siger et medlem af foreningen Dyrenes Velfærd således til avisen - og sammenligner situationen med, at man kører syge heste ud til løverne i i en dyrepark - uden at aflive dem.

Men læser man videre i debattråden, er der delte meninger:

Så kører violinen

- Så kører violinen igen med, hvor synd det er for dyrene.

- Sådan noget pjat, så længe vi behandler dyrene i konventionelt landbrug så grimt og kynisk som vi gør, skriver Gitte M således og Merethe T. er enig:

- Det er vel ikke værre, end at det bliver opdrættet tamme fasaner, som bliver sat ud, fodret, for derefter at jægerne kan skyde dem, mens Allan godt kan se, at det er synd får råvildtet:

- Så længe det er under hegn, er rådyrene totalt chanceløse, skriver Allan.