Meny i shitstorm: Modigt

Meny-supermarkedet i Illums meddelte mandag, at kunder med et regnbuemønstret Pride-armbånd kan få 10 procent rabat. Og så brød helvede løs

- En god grund til aldrig at komme der!!!

Sådan skriver Dan P. i en af de cirka 330 kommentarer, der står tilbage på Meny Illums Facebook-profil i dag - efter at de værste og grimmeste kommentarer om homoseksuelle er renset ud.

Brug det i Uganda

Supermarkedet har nemlig fjernet cirka mindst 100 kommentarer, skrevet fordi kunder med Pride-armbånd får 10 procent rabat til og lørdag.

- En verden med tolerance, mangfoldighed og friheden til at være den, man er, ikke er en drøm. Det er fremtiden, skriver Meny, men det budskab - kombineret med rabat - provokerer åbenbart en del:

- Propaganda.

- Brug det hellere i Uganda eller andre lande uden for Europa, skriver Andreas R. i en anden kritisk kommentar. Og Rasmus B. har stillet de her spørgsmål:

Det er sku' forskelsbehandling

- Så man får rabat, hvis man støtter Pride?

- Og hvis man ikke støtter det, er det fuld pris?

- Det er sku forskelsbehandling, der vil noget, skriver Rasmus.

Menu Illum har fjernet cirka 100 kommentarer. Screenshot

God pris på spinat

Meny har svaret på ganske mange af kommentarerne, og det er svar med 'kærlighed', som butikschefen siger til nationen!. Den med forskelsbehandling fra Rasmus, får f.ex. det her svar:

- Du har en pointe.

- Dog skal vi huske, at dem der støtter PRIDE ved at købe et armbånd, giver vi lige en ekstra fordel. Hvis du er medlem af diverse kundeklubber modtager du jo også rabatter. Lige som vores egen klub - CPH Exclusive, skriver MENY Illum.

Og lidt for meget tobak

Og den kritiske Facebook-kriger, der kalder sig Skipper Skræk, får det her svar:

- Du har da vist fået lidt for meget tobak.

- Vi finder gerne en god pris på spinat, hvis det kan hjælpe, lyder svaret fra MENY nemlig.

Forrygende svar

Rigtig mange Facebook-brugere synes godt om tiltaget og skriver 'smukt', 'stærkt', 'modigt' og 'respekt'. Og Michael E. takker for at MENY faktisk tager sig til til at svare:

- Eddermame godt gået.

- Håber du får en masse ros af din chef for helt forrygende svar på dumme kommentarer, skriver Michael, men hvad mener du?