Mercedes brugte ét år: Kurt stiktosset

Reservedelene var i restordre, da Kurt skulle have repareret sin Mercedes. Et år efter kom delene så - men i ventetiden var der opstået en del andre skader på bilen

- Hej.

- D. 19.04.2022 indleverede vi vores MB C200T Stationcar fra 2009 til P. Christensen, Kolding for diagnostik af fejl på tændingslås.

- Beskeden fra P. Christensen lød: Tændings- og ratlås skal skiftes.

- Men reservedelene er i restordre.

- D. 13.04.2023 - 360 dage senere – modtager de så reservedelene, og det bliver monteret hos P. Christensen.

Ingen konto

Sådan indleder Kurt J. et brev til nationen! om at vente rigtig lang tid på at få en bil fixet – og så konstatere, at bilen i ventetiden har fået noget, man kan kalde ’stå stille skader’. Skaderne løber ifølge Kurt op i mere end 9000 kr, og den regning synes Kurt ikke det store bilhus, der havde mere end 30 millioner i overskud sidste år, skal have lov til at tørre af på ham.

Det deltager de ikke i

Kurts brev – som nationen! har bedt P Christensen Kolding om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Det år har starteren ’sat sig’, batteriet er naturligt nok klappet sammen og bremserne er rustet.

- Pris kr. 9.473,00, oveni de oprindelige aftalte 15.000,00 for tændings- og ratlås.

- Men P. Christensen afviser enhver dækning, på trods af, at bilen har været i deres varetægt i samtlige 360 dage.

Nu er problemet løst - og Kurt har fået pengene

- De svarer, ’Det har vi ikke nogen konto til’, ligesom Mercedes Danmark heller ikke deltager i omkostninger i denne forbindelse, skriver Kurt, og nationen! har siden midten af maj bedt P. Christensen, Kolding om at svare på, om de kan bekræfte, at der kan ske stå-stille-skader, som dem Kurts bil har fået i løbet af et år?

Og om de synes de har givet ham en fair behandling? Og det svarede bilfirmaet på sådan her onsdag aften:

- Det må bero på en misforståelse. Denne gamle sag er for længst løst med kunden, skriver P. Christensen, og Kurt fortæller da også, at han efter nationens! mail til til firmaet fik et opkald fra ledelsen, der meddelte at følgeskader, NATURLIGVIS dækkes.

Kurt fortæller også de har krediteret prisen for starter, batteri og rens af bremser, men hvad siger du?