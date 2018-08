Mercedes-Zahid betalte parkering for trailer i Jylland: Det var en fejl

Jeg ved godt, at trykfejlen er min fejl, men jeg kan ikke forstå, at de kommunale folk ikke kan finde ud af at sige at 2+2 = 4, skriver Zahid, der glemte et 8-tal, da han betalte for parkering

- Ved ikke om det er interessant nok for jer, men jeg har bil med plade AK 81865

- Jeg købte en p-billet og indtastede ved en fejl AK 8165.

- Jeg har P-billetten, som er købt med mit dankort.

- AK8165 er en påhængsvogn i Randers (det har jeg tjekket på tjekbil.dk)

Jeg klagede - men fik ikke medhold

Sådan indleder Zahid en mail til nationen! om den i hans øjne helt rimelige bøde han fik, da han tastede forkert på P-automaten og den i hans øjne helt urimelige måde Parkering København efterfølgende har behandlet hans klage på. Zahid - som er helt med på at P-vagten bare passede sit arbejde - synes nemlig, at det er åbenlyst at han ikke ville snyde nogen. Hans brev - som han håver vil sætte gang i en debat om de kommunale P-selskabers grådighed - fortsætter nemlig således:

- Jeg fik så en P-afgift fra kommunen, og jeg klagede og vedhæftede kvittering på den P-billet som jeg havde købt.

- Men jeg har ikke fået medhold.

Forstår ikke de kommunale folk

- Jeg ved godt, at trykfejlen er min fejl, men jeg kan ikke forstå, at de kommunale folk ikke kan finde ud af at sige at 2+2 = 4.

- Det er jo ikke parkeringsvagten, der har lavet en fejl. Det er mig, der har tastet forkert.

- Men problemet er - selvom det er så tydelig en tastefejl, og der foreligger en kvittering osv. - at de inde ved Parkering København ikke kan finde ud af den simple sammenhæng.

- Det er et klokkeklart eksempel på hvordan hele parkeringsområdet er blevet til en stor pengemaskine, skriver Zahid, der har sendt afslaget på klagen med:

Sagsbehandler: Parkeringsafgften er lovligt pålagt

Vi har behandlet din klage af 14-08-2018 over en parkeringsafgift og vi har besluttet at fastholde parkeringsafgiften, da den er lovligt pålagt.

Sagens baggrund

Parkeringsafgiften blev pålagt den 14-08-2018, kl. 17:51, på

adressen Sturlasgade over for nr. 3.

Du skriver, at du havde betalt for parkeringen og vedhæfter kvitteringen. Af din kvittering fremgår det, at der er betalt for nummerplade AK8165 og ikke AK81865.

Begrundelsen for at fastholde afgiften

Afgiften er pålagt, da der ikke var betalt for parkering af den

pågældende bil med det rigtige registreringsnummer, hvilket er et krav, når man parkerer i betalingszonen, jf. bekendtgørelse om parkering på offentlige veje § 2, stk. 1 og § 4.

Ved køb af parkeringstid indtastes køretøjets registreringsnummer, som endeligt godkendes af bilisten, inden købet bekræftes. Bilisten er således selv ansvarlig for, at der indtastes det korrekte registreringsnummer. Såfremt der er indtastet forkert registreringsnummer, eller hvis parkeringstiden er udløbet inden parkeringen er ophørt, kan der pålægges en afgift for manglende betaling.

Og at du har betalt for en trailer har ingen betydning

Da der ikke er registreret en betaling til det pågældende køretøj, har vi lagt til grund, at køretøjet var parkeret uden gyldig parkeringstid, da parkeringsvagten observerede køretøjet.

Det forhold, at der var betalt for parkeringen til noget andet end dit registreringsnummer, kan ikke tillægges betydning. Det afgørende er, om der foreligger en betaling til parkering af bilen med det samme registreringsnummer, som parkeringsvagten observerer. Da dette ikke var tilfældet, har vi ikke grundlag for at annullere afgiften.

