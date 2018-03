Merkels nye indenrigsminister: Islam hører ikke til i Tyskland

- Nej, Islam hører ikke til i Tyskland.

- De muslimer, der bor hos os, hører selvfølgelig til i Tyskland, men vi må ikke - på grund af falske hensyn - opgive vores traditioner og skikke.

Så klar i mælet er den nytiltrådte tyske indenrigsminister Horst Seehofer i dagens udgave af den store tyske avis Bild Zeitung.

Islam er ikke bare en religion

Og skal man tro de mere end 50.000 læsere, der pt har svaret på Bilds spørgsmål 'Har hr. Seehofer ret?', så kan indenrigsministeren glæde sig over gigantisk støtte,da mere end 80 procent har svaret ja. Og på den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitungs Facebook er der også stor opbakning:

- Islam er politisk og repræsenterer et retssystem med sharia. Så det er ikke bare en religion.

Jeg er ikke racist, men nu er det nok

- Dette må ikke tolereres her, for ellers vil vores retssystem undergraves eller et parallelt samfund dannes (hvilket til dels allerede finder sted), skriver Johanna W. i en populær kommentar,

På Bilds Facebook-profil glæder Daniela T sig også over udmeldingen:

- Ville tyskere kunne etablere sig i Islam med kirker og kristne ritualer? Aldrig.

- Jeg er ikke en racistisk person, men på et tidspunkt er det nok, skriver Daniela.