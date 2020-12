Mest idiotisk: Mette eller danskerne?

Unge mennesker skal hjem fra skolerne og uddannelsesstederne, mens barer, restauranter, fitness og biografer skal lukke. Debatten raser over den delvise nedlukning af 38 kommuner for er det overdrevet?

- Danskerne kan ikke finde ud af retningslinjerne. Så må hammeren falde i stedet.

- I vores omgangskreds har vi flere personer, som fortsætter livet som før og over en weekend ser 30 mennesker "så længe de kun er sammen 10 ad gangen" siger de.

- Folk er simpelthen nogle idioter.

Sådan skriver Marianne B i en af de tusindvis af kommentarer, der er skrevet på nationen! om de nye restriktioner Mette Frederiksen meldte ud mandag.

Rigtig mange er rigtig vrede på statsministeren, der lukker ned - men der er også mange, der synes, det er danskerne egen skyld. At vi over en bred kam har været for dårlige til at spritte af, holde afstand, holde igen med fester og kom sammen'er osv.:

- Det er desværre ikke mangel på restriktioner i god tid, men mangel på efterlevelse fra befolkningen, skriver Rene S i en anden kommentar, og den med ikke at efterleve restriktionerne er John B fuldstændig med på:

- Jeg gør alt for at omgå restriktionerne, og anbefalingerne.

- Gør hvad der passer mig.

Moe: Overdrevet, flertallet: Fornuftigt

En af dem, der mandag kritiserede regeringen er sangeren Joey Moe, der i et Facebook-opslag har skrevet, at 'det er for overdrevet', og at han 'så længe at der er flere mennesker der dør af rygning end COVID-19' vil holde fast i at der er noget galt i Danmark - men at det ikke er COVID-19!

Den udmelding har næsten 5000 læsere en mening om - de 2260 er enige med ham, mens 4200 synes regeringens restriktioner er fornuftige, men hvad tænker du?