metoo-opråb: Islam er løsningen

- Tesfaye er optaget af at presse tiltag ned over muslimer og ændre kvindesynet blandt muslimer i Danmark, alt imens der hersker en kultur i dansk politik, der nedværdiger kvinder.

- Men bemærk: Det er ikke blandt muslimer, vi finder den udbredte #metoo-bevægelse, og det er heller ikke blandt muslimer, at chikane mod kvinder er udbredt.

- Integrationsministeren burde hellere tage ved lære af islams virkelige kvindesyn, der skaber respekt og værdighed for kvinden og forbyder enhver form for chikane og udnyttelse af kvinder.

Beskytter mod dårligdomme

Sådan skriver Ferhat K, jurastuderende med - må man formode - muslimsk baggrund, i et debatindlæg i Politiken om chikane og overgreb mod kvinder - og integrationsminister Mattias Tesfayes højlydte opfordringer til at muslimer, særligt unge, skal gøre oprør mod en muslimsk kultur, der ifølge Ferhat 'værdsætter familielivet, sikrer relationer mellem kønnene og beskytter mod alle de dårligdomme, som ofte er resultatet af en fri indstilling over for seksuel udfoldelse.'

Ministeren har nemlig bedt udvalgte imamer og repræsentanter for muslimske foreninger om offentligt at sige, at alle muslimske piger har lov til at få en dansk kæreste, og at muslimske kvinder selvfølgelig gerne må have mistet deres mødom før bryllupsnatten, men Ferhat synes hellere, ministeren skulle tage ved lære af islams kvindesyn, der ifølge ham skaber respekt og værdighed for kvinden og forbyder enhver form for chikane og udnyttelse af kvinder.

Højst lidt små-drab hist og her

Men ser man på de kommentarer, Politikens læsere skriver til indlægget, så står Ferhat ret alene med sin holdning:

- Muslimer undertrykker ikke kvinder.

- Punktum.

- Der er højst tale om lidt små-drab her og der, skriver Christian M. således i den p.t. mest populære læserkommentar, og Svend H. synes, Ferhat har humoristisk sans:

- Vil det sige, at alle de kvinder/piger, der føler sig chikaneret af muslimske mænd, er fulde af løgn?

- Vil det sige, at social kontrol er fri fantasi fra mennesker, der vil den kærlighedsbærende religion islam til livs?

- Men noget rigtigt er der i det. Det er kun danske kvinder, muslimer må chikanere, hvis nogen gør det med muslimske kvinder, kommer brødre, onkler, fædre og resten af familien frem med krumsablerne, skriver Svend, men hvad tænker du?