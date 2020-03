Metroen dropper billetkontrol: Kontrollører var skræmt fra vid og sans

- Hej.

- Vi er rigtig mange stewards/kontrollører i Metro Service, som er skræmt fra vid og sans over denne corona-virus.

- Vi møder utrolig mange mennesker og man skal heller ikke glemme, at vi bl.a. kører direkte fra CPH lufthavn.

Vi føler virkelig afmagt

Sådan lød de første sætninger i en mail nationen! modtog i går fra en gruppe billetkontrollører, der arbejder i den københavnske metro. De følte at deres ledelse var komplet ligeglade med deres bekymringer, og de er ikke de eneste.

Også buschauffører, flex-trafik-chauffører og andre, der arbejder i offentlig transport har de seneste dage bedt nationen! om hjælp, og som du kan læse nedenfor, så kommer metroens ledelse nu deres ansatte i møde. Brevet fra billetkontrollørerne - som hedder stewarder på metrosk - fortsatte nemlig således:

Umuligt at skrive bøder med handsker

- Vi mener firmaets tiltag overfor denne trussel er komplet latterlig og vi føler virkelig afmagt.

- De 5 punkter som skal redde os, kan ses på dette foto:

Vi skal nå vores fire afgifter pr dag

- Første punkt: Tja

- Andet punkt: Umuligt da en touchscreen ikke virker med handsker på (og vi skal nå vores 4 afgifter)

- Tredje punkt: Igen umuligt at udskrive en afgift uden at røre ved disse ting OG den slip/holder passageren skriver sine oplysninger på.

- Fjerde punkt: Selvfølgelig, men hvad med dem som ikke har symptomer!

- Femte punkt: Der er IKKE sat flere tog ind i myldretiden (der kører man altid med max antal tog) Kun i dagtimerne er der flere toge end normalt.

Vi har indstillet billetkontrol for en periode

- Vi er dybt underbemandet hvilket gør det svært at nå sine 4 afgifter.

- På den måde tvinges vi ind i toge vi egentlig ikke ønsker at gå ind i, sluttede brevet, som nationen! bad Metroens ledelse om at svare på - og svaret viser, at de har lyttet:

- Det er en vanskelig tid, vi alle er i lige nu.

- Vi har fuld forståelse for, at også vores stewarder er bekymrede. Som servicemedarbejder er man jo ude blandt mange mennesker for at hjælpe på forskellig vis.

- Derfor har vi også iværksat mange tiltag for at beskytte både vores medarbejdere og kunderne bedst muligt iht. myndighedernes anbefalinger i forhold til trængsel, rengøring og tæt kontakt mellem folk.

Vi har lyttet til bekymringerne

- Vi har lyttet til bekymringerne fra vores stewards, og har for en periode indstillet billetkontrollen, skriver MetroService til nationen! og fortæller, at der her til morgen var blot cirka en tredjedel af det antal passagerer, de normalt transporterer på en hverdagsmorgen.

nationen! har også modtaget et brev fra en buschauffør, der kører for Movia. Han er også nervøs, og fortæller at en gruppe chauffører har iværksat en 'bagdørsaktion':

Chauffører har selv startet 'bagdørs-aktion'

- Vi, dvs. os chauffører i øst Danmark, er i dag begyndt på, at lukke passagerer ind af bagdørerne i busserne for at undgå nærkontakt med dem, primært for at beskytte os mod corona virussen

- Movia vil ikke stoppe salg af kontant-billetter og omstille check-in standerne i busserne, så man kan checke ind og ud ved bagdørerne.

Derfor indfører vi selv disse foranstaltninger, da vi føler os glemt i alle de sikkerheds foranstaltninger, der er indført omkring offentlig transport, skriver buschaufføren til nationen!

Movia har endnu ikke svaret, men hvad siger du?