Mette er vred: Fire drenge trampede på 17-årig pige

- Det er totalt uacceptabelt.

- Men hvorfor gør I som regering ikke noget - i stedet for bare at beklage gang på gang.

- Det var en af de første ting som din regering skulle have taget sig af.

- Der skal handling til. Kom dog med nogen konkrete forslag/tiltag.

- Jeg ved godt hvad jeg ville vælge. Første voldsdom, så er det ud.

Se også: Svenske kvinder kan ikke gå frit: Hver tredje er bange for at gå ud

Gør dog noget

Sådan skriver Helle H i en populær kommentar (66 likes) på Mette Frederiksens Facebook-profil.

Statsministeren skrev nemlig i går om tre episoder fra København og Nordsjælland og kaldte den brutale vold, som tre unge mennesker har været udsat for, for 'uaccetabel'. Men i de 503 kommentarer, hendes opslag indtil nu har fået, er der flere, der ligesom Helle efterlyser handling.



- Kære Mette Frederiksen. Så gør noget ved det!

- Handling og konsekvens er det eneste de forstår, men de griner bare af dem de tramper på og viser ingen respekt og empati for andre mennesker.

- Så frem med tommelskruerne NU! Du er trods alt vores statsminister, så noget magt må du have.

Ord er fine - handling er bedre

- Ord er fine men handling er bedre, skriver Kasper J, der har fået 60 likes, og Lotte venter også på at Mettes vrede bliver omsat til handling:

- Jamen så er jeg meget spændt på at se hvad du synes vi skal gøre!

- Indtil nu er det bare blevet værre og værre at være dansker og nemmere og nemmere at være udlænding.

Vi må ikke sige hvem det er

- Alle er SÅ bange for at sige tingene som de er, og alle er SÅ bange for at blive kaldt racister, så der er frit slag for muslimerne til at opføre sig som de vil, for vi må endelig ikke sige hvem det er.

- Kom nu ind i kampen og beskyt dit eget folk, og lad kun dem som opfører sig ordentligt være velkomne her, skriver Lotte, men hvad tænker du?