Mette giver etnisk skideballe: Stop det

- Dette var ikke grunden til, at I i sin tid kom til Danmark.

- Vi risikerer, at det her ødelægger store dele af vores samfund, og det har familierne et ansvar for at få stoppet.

De er dårligt integreret

Sådan lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremlagde endnu en bandepakke. En pakke, der for fjerde gang indeholder skærpede straffe. En situation - må man forstå - der er fremprovokeret af den første udlændingepolitik:

Pædagog til indvandrer-far: Kom over i skolen og se din søns opførsel

- Der var engang i Danmark, hvor vi ikke behøvede at straffe ret hårdt, fordi der ikke var så meget kriminalitet. Sådan var Danmark jo engang.

- Men det har jo desværre ændret sig, hvilket også hænger sammen med udlændingepolitikken, fortsatte statsministeren, der ud over opsangen til indvandrerbandemedlemmernes forældre også lige fik sendt den her afsted:

De ønsker egne regler

- En stor del af banderne er unge med minoritetsbaggrund. De er dårligt integreret i Danmark. Mange af dem ønsker reelle parallelsamfund med egne æresbegreber og spilleregler.

- De er fuldstændig ligeglade med antallet af ofre. Derfor skal banderne bekæmpes, for ellers får de lov at bestemme.

- Det er udemokratisk, utrygt, udansk og forkert, sagde Mette - og læser man i de over 1000 kommentarer, der er skrevet på statsministerens Facebook og sorterer dem fra, der går på, at politikerne på Christiansborg selv er en forbryderbande, og dem, der går på, at hash skal legaliseres, så er der flere, der er rystede over statsministeren budskab:

Nedgør indvandrere - hvorfor?

- Hvorfor benytter du enhver lejlighed til at nedgøre vore indvandrere?

- Det er ikke en statsminister værdigt, skriver Hanne E. således og Mette N. er ret enig:

- Når man opfordrer til, at i forvejen – for manges vedkommende – ressourcesvage familier aktivt skal gøre noget for at stoppe den onde spiral, så knækker filmen.

- Der er jo en grund til, at de er havnet i lige præcis de miljøer, skriver Mette, men hvad siger du?