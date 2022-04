Mette klar til udfordring

Mette Frederiksen erkender, at nogle danskere synes, vindmøller er grimme. Og hun er klar til at spørge danskerne, om de hellere vil have atomkraft

- Den her udfordring tager jeg faktisk gerne op.

- At vi spørger danskerne, om de helst vil have et atomkraftværk, der hvor de bor – eller om de vil have en vindmølle.

Mette vil hellere have 'jeg ved ikke hvor mange'

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i går i Folketinget(se tidskode 55.01), da Pernille Vermund fra Nye Borgerlige stillede spørgsmål om det kloge i at stille flere vindmøller op i Danmark. Og gerne ville høre, om Mette Frederiksen var lige så 'teknologiforskrækket' som klima- og energiminister Dan Jørgensen.

Hånlig Dan Jørgensen: Svaret er nej

Dan om a-kraftværk: Hvor skal det ligge?

Kæmpeinvestering i dansk atomkraft

Dan har i flere år - bla. her i Nationen! - afvist atomkraft i Danmark, men rigtig mange danskere er blevet mere og mere lune på tanken om et par atomkraftværker. Det er politikere i lande som Sverige, Finland, Holland, Frankrig, England og Polen også, men Mette Frederiksen er ikke i tvivl om, hvad hun vil stemme, hvis alle danskere skulle svare på, hvad de helst vil have:

- Jeg vil for mit eget vedkommende sige, at jeg hellere vil have jeg ved ikke hvor mange vindmøller end et atomkraftværk, hvor vi ikke kan være sikre på sikkerheden, sagde hun, men hvad siger du?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Regeringen har præsenteret et nyt, grønt udspil. Men det er ikke så grønt endda, når det drejer sig om klimasynder nummer et, Aalborg Portland, der ligger i statsministerens valgkreds. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.