Mette siger ja: Mink-avl kan komme tilbage

- Nu slikker hun røv igen.

- Prøver på at rydde op i alt det lort hun laver for den danske befolkning.

- For at sluge stemmer.

Intet ønske om at udslette mink-erhvervet

Sådan skriver Joan D. i en kommentar på TV2 Nords Facebook-profil om Mette Frederiksen, der nu giver det nedlukkede minkerhverv et lille håb om, at der kan være en fremtid en dyr i burene:

- Regeringen har ikke på noget tidspunkt haft noget ønske om, at der ikke skal være minkavl og produktion i Danmark, siger statsministeren nemlig til TV-stationen, og slår fast at det forbud mod minkavl, der netop er forlænget frem til nytår 2022 kun er 'midlertidigt'.

Mettes kolde fødder?

Og Joan D. er ikke den eneste af TV Nords Facebook-venner, der hører statsministerens udmelding, som et forsøg på at gøre sig populær:

- Måske en statsminister, som er ved at få kolde fødder...

- Men der kommer jo også et valg på et tidspunkt, skriver Jacob G, mens Charlotte A. synes minkavlerne fortjener et mere klart svar:

Voldsom debat: Minkavlere klar igen

- Jamen sødeste Mette.

- Det kan godt være, at du om 2 år melder ud at det igen er lovligt at starte op, men det er for sent og det er du så udemærket klar over!!!

Håber aldrig det kommer på tale

- Du må tá ansvar og sørge for, at avlerne kan komme videre i stedet for at holde folk fanget på deres spøgelsesfarme, som de hverken kan få fjernet eller sælge,skriver Charlotte. Kirsten H synes et klart forbud ville være at foretrække:

- Håber aldrig at det kommer på tale, at mink farme må starte op igen, skriver hun.