Mettes skræk: Tendensen fortsætter

- Andelen, der vil stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er faldet 8,4 %-point den seneste måned.

- (Der er et) mindre fald den seneste uge, men samme tendens som vi har set hidtil.

Hver fjerde 'ved ikke'

Sådan skriver Anna Midtgaard Christensen, analysedirektør i Voxmeter om en spritny meningsmåling om folkeafstemningen om Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet.

Renset for 'ved-ikke' er 'ja'-sigernes forspring nu nede på mindre end fem procentpoint. Og hver fjerde af de 1000 adspurgte danskere har faktisk svaret, at de ved hvad de vil stemme.

'Ja' til at afskaffe forbeholdet fører med 52,3 procent - 'nej' til at afskaffe haler ind, og har fået 47,2 procent i denne uges måling fra Voxmeter.

Ja til at deltage - nej til at afskaffe

Målingen kommer efter en uge, hvor debatten om formuleringen af selve folkeafstemnings-spørgsmålet har fyldt en del i medierne. Ikke mindst her på ekstrabladet.dk:

R vil ikke ændre EU-stemmeseddel

Mette F. om EU-spørgsmål: - Jeg lytter til debatten

Snedigt spørge-trick kan trylle EU-nej til ja

Forrykt: Raser over spørgsmål

Vælgere fra alle fløje er enige

Og i en twitter-kommentar antyder Tobias Clausen (rådgiver for Enhedslisten red), at ja-partierne nok har skelet til et mere end tre år gammelt notat fra Tænketanken Europa, der viser, at danskernes opbakning til EU-forbeholdene er stærkt afhængig af, om folk bliver bedt om at tage stilling til at 'deltage' i et samarbejde eller om at 'afskaffe' et forbehold. Som det fremgår vil folk - uanset om de stemmer højre, venstre eller cemtrum - gerne deltage i europæisk forsvarssamarbejde. Men folk vil - uanset om de stemmer højre, venstre eller cemtrum - ikke afskaffe forsvarsforbehildet.

