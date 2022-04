Mettes tvangs-projekt sejler

- Et rigtigt lorteland, vi har fået skabt os her, hva'.

Sådan skriver Kasper H. i en kommentar på Jyllands-Postens Facebook-profil om politikernes vilje til at tvangs-bortadoptere flere børn. Og de fejl, systemet begår i sagsbehandlingen.

Det er ikke en carport

En opgørelse, Ankestyrelsen har lavet for avisen, viser nemlig, at der i næsten hver femte sag i 2021 var så alvorlige fejl og mangler i den kommunale beslutning om bortadoption, at sagerne blev sendt retur til fornyet behandling.

Problem: Hvem vil have Mettes børn?

Fuldstændig uacceptable fejl

Og Kasper er ikke den eneste læser, der lufter sin bekymring for situationen:

- Det viser regeringens kynisme, at der er fejl i grundlæggende forvaltningsret - samtidig med at man ønsker/lover/truer med flere tvangs-bortadoptioner, skriver Sissel S. samme sted, og avisen har talt med en lektor i socialret, der er rystet:

- Det er fuldstændig uacceptable fejl.



- Tvangs-bortadoption er uden sammenligning det største indgreb i et menneskes familieliv, som en myndighed kan foretage.

- Det er spørgsmålet om, hvorvidt forældre må beholde deres barn, der er på spil. Det er ikke en carport, de skal have opført, siger Eva Naur Jensen, lektor i socialret på Aarhus Universitet til JP.dk.

Staten tager bare mit barn

Sidste år blev 27 danske børn tvangs-bortadopteret mod blot et enkelt barn i 2016 og tre i 2017. En af de forældre, der har oplevet at få tvangsadopteret et barn, skrev til nationen! i juni 2021 - hun skrev:

- Kan det være rigtigt, at staten bare kan tage et barn?

- Han er seks måneder gammel og skal nu bortadopteres.

- Vi har fået at vide, at vi kan lægge sag an, så vi kan få samvær med vores lille søn, skrev moderen, der dog ikke troede på, at hun og faderen, der efter eget udsagn lever et sundt liv, hverken drikker, ryger eller fester, kunne vinde. Og ikke syntes, hun og faderen havde fået den hjælp, de åbenbart havde brug for.

I 2021 blev der i øvrigt tvangs-bortadopteret så mange børn, at der ikke var nok forældre klar til at tage imod dem.

Hjælp forældrene til at få styr på det

Og på Facebook er der flere, der mener, at staten/systemet i stedet for at bruge kræfter på at fjerne børn skulle bruge kræfter på at støtte forældre:

- Det er forældrene, der skal hjælpes til at få styr på det.

- Børnene vil helst være ved deres forældre og familie, men det er de åbenbart ligeglade med i Socialdemokratiet og på venstrefløjen, skriver Jørgen P., men hvad tænker du?