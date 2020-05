Midt i hjælpe-debat: Gigantisk italiensk guldskat provokerer

- Folkets stemme skal simpelthen høres.

- SF og Radikale KRÆVER ligefrem at vi forærer danskerne penge væk til fonden som skal redde bl.a. Italien !!!

- Konsekvensen vil i så fald klart være den nuværende krise bliver trukket endnu længere ud.

- At dansk økonomi kommer længere ned i det Coronahul der allerede er skabt med uoverskuelige konsekvenser.

- EU vil trække hele Europas økonomi ned !!!

Se også: Kald os endelig bare nærige

EU vil forære - ikke låne

Sådan skriver Jesper H til nationen! om de forhandlinger om den enorme hjælpepakke, EU-landede indledte i går. Jesper er glad for at Danmark foreløbig er med i den såkaldte 'sparebande', der mener at hjælpemilliarderne skal gives som lån - og ikke som gave. Men han er nervøs for om Mette Frederiksen står fast når store EU-lande som Frankrig og Tyskland vil give pengene som tilskud. Og synes han, at der skal mere fokus på at f.ex. Italien har en massiv bunke guld i bankbokse rundt omkring i verden. Han brev fortsætter derfor således:

Se også: Gratis penge: EU-udspil giver kriselande 500 milliarder euro

De vil ikke sælge et gram af deres guld

- Jeg synes der skal fokus på at EU ikke vil låne – men FORÆRE – vores penge væk til bl.a. Italien.

- Og at Italien ifølge deres egen centralbank har en guldreserve på 88 milliarder euro (pr december 2018).

- Det er noget som nok kan få lillemor til at løfte øjenbrynene og kalde på lillefar.

- Især fordi Italien tidligere har meddelt, at de IKKE vil sælge ET GRAM af guldreserven.

Det synes jeg det skal

- Det synes jeg ærligt talt de skal gøre, før at det kan komme på tale at hjælpe dem.

- Og jeg synes Mette Frederiksen skal vide, at danskerne støtter hende, skriver Jesper, der henviser til en artikel fra nyhedsbureauet Reuters fra februar 2019, hvor Claudio Borghi, daværende formand for budgetudvalget i Italiens parlament, er citeret for i en TV-debat om Italiensk økonomi, at sige 'Vi vil ikke sælge et eneste gram'.

Tilbage i 2011 var der også debat om den italienske guldbeholdning, da den tyske politiker Gunther Krichbaum ifølge Bloomberg.com foreslog at Italien kunne bruge deres guld til at betale gælden ned, men hvad synes du?