Midt i klimakrise: Frankrig vil bygge seks nye atomreaktorer

Frankrig har udskudt målsætningen om at 'kun' 50 procent af landets elekticitet skal komme fra a-kraft i ti år. Så derfor vil regeringen bygge nye reaktorer.

- Unødvendigt at kommentere.

Sådan skriver kernekraft-modstanderne bag Facebook-siden Fermes-les (Luk dem) i et opslag om den franske regerings planer om at få tre nye atomkraftværker med ialt seks reaktorer. Et opslag der har fået 20 vrede smileys.



15 år til med masser af a-kraft

Ifølge avisen Le Monde har Macrons regering nemlig bedt det franske elektricitetsvæsen EDF om at planlægge opførelsen 6 nye EPR-reaktorer (European Pressurized Reactor), som er udviklet i Frankrig på grundlag af erfaringer med de eksisterende 58 reaktorer.

De første to EPR på hver 1750 MW er i drift i Kina, og to er på vej i Europa, skriver MITs Technologyreview, og EDF lagde dagen efter atomnyheden en video på Facebook, om hvor grønne de er, og hvor meget atomkraft betyder for Frankrig. En video, som Angie R synes er helt misforstået:



Jeg vil ikke dø endnu

- Siden hvornår er kernekraft blevet grønt?

- Tjernobyl !! Husk hvad der skete der!

- Hvis i bygger en reaktor sætter i tusinder af liv i fare, hvis der sker nedsmeltning på grund af jeres uansvarlighed og grådighed som virksomhed.

- Jeg vil ikke dø endnu, og mine børn heller ikke, skriver Angie R, således, mens den danske forening for kernekraft REO - dem som demonstrerede FOR kernekraft på Rådhuspladsen i København for tre uger siden - glæder sig:

- Den tidligere socialistiske regering besluttede, at andelen af el fra kernekraft skal sænkes fra ca. 75% til ca. 50% inden 2025, hvilket senere er skubbet til 2035, skriver, REO således i deres seneste nyhedsbrev, men hvad tænker du om de franske planer?

