Miljø-myte skudt ned: Plasticposer er bedre end stofposerne

- Det kan virke overraskende, at plastposer er det mest miljøvenlige valg.

- Men stofposer belaster miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktion kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal.

- Tilsvarende er der ved de andre posetyper forskellige miljøbelastninger, der er større end miljøbelastningen fra plastposer.

Helt almindelige plastposer er bedst

Sådan lyder det opsigtsvækkende resultat af en ny, omfattende livscyklusvurdering, som DTU Miljø har udført for Miljøstyrelsen. Ved en livscyklusvurdering ser man på den samlede miljøbelastning ved produktion, brug og senere affaldsbehandling af et produkt, og DTU er altså nu nået frem til at Helt almindelige plastposer er det bedste valg for miljøet.

Se også: Vil ikke betale pant for en plastpose: Kun hvis man får pengene igen

DTUs undersøgelse - som tager udgangspunkt i, at en plastpose kun bruges én gang og derefter bruges som skraldepose, viser, at man skal bruge en stofpose 7,000 gange, før den miljømæssigt kan hamle op med plastposen. Og hvis stofposen er økoligisk, skal den bruges 20.000 gange.

Hvad med dig? Hvor mange gange bruger du en plasticpose - og hvor mange gange bruger du en stofpose?

På TV2 Lorrys Facebookside er der pt seks. der har kommenteret undersøgelsen, og de er tilfredse med resultatet:

- Sådan noget ævl. Såvel stof som plastposer er mange produkter og bruges til meget forskelligt.

- Kikker man på de såkaldte stofposer, så er de ligesom fx mit tøj en mix af en række produkter.

- Man skal også se på de mange individuelle brugsmåder, skriver Jens H f.ex. og Birgitte L fortsætter:

Lad os endelig få en masse plastik

- Ja selvfølgelig da.

- Lad os endelig få en masse plastik så plastindustrien kan få deres produkter solgt ( ironisk ment ) - vores vand fejler jo da heller ingenting.

- Hvem støtter og bidrager så DTU i deres forskning ?, skriver hun.