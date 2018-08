Mille raser mod kommunen: På mandag får i en ny kontanthjælpsmodtager

Mille skal begynde studiet på Niels Brock på mandag, men Tårnby Kommune vil ikke hjælpe hende med at få en vuggestueplads i Tårnby. Men de vil gerne give hende kontanthjælp.

- Hej. Jeg er 39, mor til tre. Den ene er syv måneder gammel.

- Jeg har arbejdet i Kastrup Lufthavn fra 2000-2014 i Falck assistance, men jeg ville gerne have en uddannelse, og siden 2017 har jeg gået på EUX uddannelsen med speciale indenfor offentlig administration på Niels Brock Kultorvet.

- Jeg får gode karakterer.

- Da jeg blev gravid spurgte jeg skolen, om det var muligt stadig at fuldføre studiet og de sagde ja.

- Det er nemlig min store drøm at få en elevplads på Tårnby Kommune, hvor jeg via skolen har været i praktik i to omgange.

Har tigget og bedt om en plads

Sådan indleder Mille T et brev til Ekstra Bladet om den i hendes øjne helt umulige situation hendes familie står i. Mille forstår ikke, at der ikke er en vuggestueplads i Tårnby eller Kastrup til hendes syv måneder gamle dreng, og hvis hun ikke finder en løsning inden mandag, så falder familiens liv mere eller mindre fra hinanden. Milles forældre er døde, og kan derfor ikke hjælpe, og hun håber, at hendes opråb kan lægge pres på Tårnbys politikere og pladsanvisning, der har tilbudt hende en dagplejeplads 7,5 km væk.

- For 10 dage siden - efter ca 7 måneders barsel - ringer Niels Brock så og fortæller, at jeg ikke kan stoppe min uddannelse og genoptage i jan 2019, hvilket jeg ellers havde planlagt.

- Jeg gik i gang med at tigge og bede pladsanvisningen, men det nytter ikke noget. Kommunen vil hellere give mig kontant hjælp på mandag end at hjælpe med en plads så jeg kan færdiggøre min uddannelse.

Jeg er på SU og så er privat dagpleje for dyrt

- Privat dagpleje indtil vuggestue plads er udelukket da man selv skal betale op til 4000.- kr om måneden, hvor man i en vuggestue kan søge om friplads eller delvist da man har lav indkomst som su er.

- På mandag den 3. Sep skal jeg møde op på skolebænken da Niels Brock ikke kan give mig mere dispensation, ellers bliver jeg meldt ud og jeg har ikke flere uddannelses klip eller su klip så jeg kan aldrig mere tage en uddannelse.

- Niels Brock har skrevet til kommunen og bedt om hjælp.

Undervisningsministeriet har ikke svaret

- Jeg har skrevet og ringet til undervisningsministeriet om man kunne gradbøje reglerne med folk i min situation. De har ikke vendt tilbage.

- Alt hvad kommunen har tilbudt mig/os er en dagpleje-plads i Dragør helt ude på Vestamager, hvor åbning og lukketiderne ikke passet ind i vores hverdag, da vi bor i Tårnby og vores dreng på 5 går i børnehave i Kastrup og jeg går i skole på Kultorvet og min kæreste, barnets far, på Nørrebro.

- Der er 7,5 km fra mit hus til dagplejen, og så skal jeg tilbage til børnehaven med den store - der er 10 km og derfra skal jeg så i skole, der er også ca 10 km

- Det er 27.5 km hver vej, som jeg skal ud på - hver dag - på cykel, skriver Mille, der håber at hendes nødråb kan få nogle politikere fra Tårnby til at gå ind i sagen. Administrationen er nemlig ikke til at hugge stikke i. I en mail til nationen! skriver en sekretariatschef, at kommunen har levet op til loven:

- Borgeren er jf. lovgivningen, herunder pasningsgarantien på dagtilbudsområdet, blevet tilbudt en dagplejeplads pr. 1. september 2018, som hun har afslået.

Hvad tænker du?



Skal Mille cykle 50 km pr dag og droppe eftermiddagsundervisningen, så hun kan hente sin 7 måneder gamle dreng?

Eller skal kommunen lige gøre en ekstra indsats for et finde en plads blandt de ialt 1436 pladser, kommunen ifølge hjemmesiden råder over? ALLE sammen er tættere på os, skriver Mille.