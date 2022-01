Milliard: Bonus til 600 ansatte

Hvis vi omsætter for en milliard, så er der bonus sagde værkstøjsfirmaets direktør for et år siden. Og nu er der bonus.

- En vigtig del af vores kultur er, at det skal kunne betale sig at gøre en indsats.

- Derfor er det også helt oplagt, at alle medarbejdere skal have andel i vores fælles succes.

- Og at alle skal have det på fuldstændigt samme niveau, uanset om man er leder, sælger, indkøber produkter eller arbejder på lageret, i IT, HR, Økonomi, Marketing eller noget helt andet.

God måde at vise medarbejderne at de er vigtige

Sådan siger Donny Moerkerk, direktør for 600 ansatte i Würth Danmark fra Kolding til jydskevestkysten.dk. om de 10.000 kr. de medarbejdere, der har hævet løn i mere end 10 måneder i 2021, nu får på lønsedlen for januar

Pengene bliver udbetalt fordi Donny i årets begyndelse lovede bonus til alle, hvis der blev omsat for mere end 1 milliard. Og det gjorde der.

- Det er en god måde at vise medarbejderne på, at de er vigtige, skrev Jonna J, da nationen! i oktober kunne fortælle, at møbelfirmaet Actona Group i Tvis sendte op mod 24.000 bonuskroner afsted til medarbejderne.

Medarbejdere får største bonus nogensinde

- Interessant, at en virksomhed, der tilgodeser sine ansatte igen og igen, skaber gode resultater.

- Om det er optjente fridage eller økonomisk bonus.

- Godt gået, Lego, skrev Niels N, da Lego i november gav medarbejderne fridage som tak for god indsats.

Chef har lært at sige tak