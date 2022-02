Milliard-øv for Ørsted: Håber på mere vind

- Vi oplevede det meste af året lavere vindhastigheder end normalt.

- Især i det nordvestlige Europa, hvor vi har størstedelen af vores offshore-portefølje.

Mindre vind koster 2 milliarder

Sådan skriver Ørsted i deres årsrapport, der viser et overskud på 10,9 milliarder. Et overskud, der paradoksalt nok for energigiganten, der gerne vil være verdensmester i vindmøller og anden grøn energi, bliver reddet delvist hjem af gas-salg og kraftværksdrift.

DR Penge skriver at de stærke resultater fra selskabets kraftværker og gasforretning giver 2,4 milliarder til overskuddet . men at den sløje vind betyder hele to milliarder kroner mindre på bundlinjen for 2021. Og Ørsted-direktør Mads Nipper siger til mediet Marketwire, at forventningen til overskuddet i 2022 er helt oppe på 19-21 milliarder. Og at det kan nåes, hvis bare 2022 bliver mere blæsende:

Vi antager at det blæser normalt i 2022

- Så har har vi også antaget, at vinden blæser normalt, og det giver faktisk et par milliarder, skal man huske på, siger Mads Nipper til Marketwire.

Vindmølle-bombe: Stjæler strøm fra hinanden

Ørsted-aktien havde det iøvrigt hårdt i 2021, hvor kursen faldt med 33 procent hen over året.

Og trenden er fortsat ind i det nye år. Aktien blev tirsdag handlet til kurs 689, hvilket skal ses, i forhold til at den i januar sidste år blev handlet helt oppe i niveauet omkring kurs 1350, men hvad tror du?