Milliardær piver igen: Skal selv betale

Milliardær Knud Erik Andersen fra solcelleparkfirmaet European Energy ærger sig igen over at skulle betale for at blive koblet på vores allesammens elnet

- Det kan få alvorlige konsekvenser for den grønne omstilling i hele EU.

- Derfor er det afgørende, at vi får klarhed over, om der er fundament under forslaget, som nu er i kraft i Danmark.

- Energinets metodeforslag og dets fortolkning af EU-retten risikerer at skabe præcedens for, at finansieringen af elnettet væltes over på producenterne af vedvarende energi.

Slutter nu: El-gratister skal betale

Må være i strid med EU-reglerne

Sådan siger Knud Erik Andersen, milliardær og adm. direktør i energiselskabet European Energy til mediet Energiwatch om de priser, han og andre elproducenter (f.eks. vindmølleparker og solcellemarker) skal betale for først at koble sig på elnettet og siden bruge elnettet til at sende deres vare - strømmen - frem til kunderne.

Prisen for at koble sig på nettet kan nu stige med 100 mio. kroner for en vindmøllepark, der laver 250 MW. Og Knud - der sidste år røg 16 pladser op på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks rigeste med en formue på i alt 9,1 milliarder - er ikke den eneste energiproducent, der er vred.

Vil bremse den grønne omstilling

Derfor har Green Power Danmark sendt en klage til Energiklagenævnet.

- Green Power Denmark mener ikke, at man kan pålægge udviklerne disse udgifter i form af et tilslutningsbidrag.

- Det er en voldsom stigning, og det vil være med til at bremse den grønne omstilling.

- Den nødvendige udbygning af vedvarende energi vil blive forsinket og unødvendigt dyr. Det er ikke alene i strid med reglerne i EU.

Og det er ærgerligt

- Det er også ærgerligt, at der kommer et så alvorligt benspænd i en tid, hvor vi har brug for al den vedvarende energi, som vi kan producere, skriver Green Power Denmark i en pressemeddelese, men hvad siger du?