Milliardær vil afskaffe kontanthjælp

Luk jobcentrene, drop aktiveringsfarcen og indfør 'negativ indkomskat' med en skattefri bundgrænse på f.ex. 250.000 kr. Milliardær Kim Fournais har et forslag til et nyt system, der skal erstatte kontanthjælpen

- Der mangler incitamenter til at komme i beskæftigelse med det nuværende sy(g)stem.

- Vi har i helt klart brug for at tænke nyt - og i den proces er alle forslag velkomne.

- Også selvom de kommer fra en milliardær - som jo er en grimmer ting at være i Jantelovens fædreland...

Gider man ikke arbejde sparer vi kassen

Sådan skriver Thomas N i en meget populær kommentar (213 likes) på Berlingskes Facebook-profil om de tanker Saxo-bank-milliardæren Kim Fournais gør sig om et nyt kontanthjælpssystem. Et system, der skal motivere folk til selv at søge arbejde i det omfang de kan, hvis de vil have mere end de eksempelvis 10.000 kr, staten i et 'negativt indkomstskat-system' automatisk overfører til hver måned.

- Hvis man havde sådan et system, ville alle være motiveret for at gå ud og lave noget.

- Hvis folk så absolut ikke gider at have et job, så slipper vi for at bruge kassen på 17 forskellige aktiveringsforløb, som jeg i øvrigt tvivler på effekten af.

De får deres negative skat

- Og så skal vi heller ikke bruge en masse energi på at diskutere det, fordi de ville have deres borgerløn – eller negative skat – at leve for, og det vil altid kunne betale sig at arbejde, siger Kim Fournais til avisen, der har lavet et regneeksempel, der viser hvordan 'negativ indkomstskat'-modellen fungerer:

1. Man indfører en skattefri bundgrænse på f.ex. 250.000 kroner pr. skatteår.

2. Alle lønmodtagere undgår at betale skat af de første 250.000 kr.

3. Tjener man mere, skal man betale skat. Det kunne f.ex. være 50 procent.

4. Tjener man mindre - f.ex. 200.000 kr - skal man selvfølgelig ikke betale skat. Til gengæld skal man have UDBETALT skatteværdien af de 50.000 kr, man ikke tjener. Dvs man får 25.000 kr af staten OVEN I de 200.000 kr., man selv har tjent skattefrit.

5. Tjener man ingenting skal man have skatteværdien af de 250.000 kr, man ikke har tjent - altså 125.000 kr udbetalt pr. år.

På Berlingskes Facebook har milliardærens forslag til et nyt kontanthjælpssystem fået mere end 400 likes, men hvad tænker du?