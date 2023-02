Milliardær vil bygge a-kraftværk: Vildt sjovt

- Jeg synes, det er vildt sjovt og positivt.

- Vi er overbeviste om, at dette vil gavne - undskyld udtrykket - menneskeheden.

- Jeg har opnået det, jeg ville – at det her bliver et tema.

Sådan siger den norske milliardær Trond Mohn til licenskanalen NRK i det første interview, han har givet om selskabet Norsk Kjernekraft. Et selskab han stiftede sidste år med sigte på at bygge et eller flere små atomkraftværker i Norge.

Norge diskuterer atomkraft

Flertal: Byg

Atomkraftdebatten i Norge - der som bekendt er blevet ekstremt velhavende på olie- og gas og pt. har mere end 9.000 milliarder i Oljefondet - er nemlig skiftet markant. Den tidligere statsminister Erna Solberg var f.ex. modstander af a-kraft i Norge, men hun har netop fremsat et forslag i Stortinget, der kan bane vejen for atomkraft. Erna kommer fra partiet Høyre, der står til at få hver tredje stemme i en meningsmåling fra januar.

Overraskende

Det norske Fremskridtsparti er også varme på tanken om atomkraft - de står til 12 procent af stemmerne i samme måling. Og analysefirmaet Opinion kunne i begyndelsen af februar fortælle, at et flertal i befolkningen (51 procent) er enige i at Norge bør bygge kernekraft. Kun 37 procent er uenige:

- For et land som ikke har tradition for atomkraft, er det overraskende at et flertal nu er blevet positive over for udbygning af kernekraft, sagde seniorrådgiver Nora Clausen fra Opinion om målingen.

Firmaer vil have deres egne reaktorer

I Danmark har erhvervsmanden Lars Rebien fra Novo Holding, der har hundredevis af milliarder, også talt om investeringer i atomkraft. Og i Norge er der faktisk allerede virksomheder, der overvejer at anskaffe sig deres egne små atomkraftværker.

- Der sker rigtig meget, og amerikanske leverandører har antydet, at man kan lease den slags små anlæg.

- De kan komme til Norge i store skibe, ankre op i en tryg fjord og levere strøm til nettet.

- Det er der nogle af mine medlemmer, der ser på, siger den administrende direktør for Norsk Industri Stein Lier-Hansen til Nettavisen.

