Milliardær vil bygge stort: 2500 er imod

- Vi har ikke noget imod, at folk kritiserer...

- Vi har alle vores egne meninger om, hvordan verden skal se ud.

Sådan siger rigmand og ejendomsudvikleren John Bengt Møller til Folketidende.dk om den kritik, han fik fra en deltager i Folkemødet i Stege forleden. En kritik rettet mod det 1 milliard kroner dyre feriecenterprojekt ved Hjelm Bugt på Møn, der skal bestå af boliger, der varierer fra anneks-lignende hytter på ca 60m2 op til boliger på 250 m2. Og tænkes opført i træ udvendig og indvendig.

Rammer helt forbi hvad Møn er

John - der ifølge Ejendomswatch var god for 2 milliarder kroner sidste år - vil nemlig bygge 497 ferieboliger, der skal ligge på en mark på Møn. På et møde i juni blev Vordingborg Kommune præsenteret for hele projektets vision, der går på at blive til et 'helt særligt feriested', der skal indskrive sig i naturen og give mulighed for en anderledes måde at tage på ferie på. Men kigger man på skrivunder.dk, er der pt 2500 borgere, der ikke synes projektet skal skrive sig nogensomhelst stedet hen:

Flere gener end kroner

- Nu har en investor fra sit skattely i Monaco udtænkt et projekt, hvor han vil lukrere på Møns brand. - Projektet rammer helt forbi alt, hvad Møn står for. Det er alt for stort og giver ikke plads til lokalbefolkningen, det bevaringsværdige landskab og den uberørte natur i området.

- Vi risikerer tværtimod med den slags byggerier, at fjerne grundlaget for det der er Møns særkende i dag, skriver en gruppe borgere, der kalder sig Hjelm Bugts Venner på siden, og ser man på de mere end 2500 underskrifter, så er de altså ikke de eneste, der er imod:

Møns sydkyst. Arkikter: Concept/Niras

- De penge turisterne lægger, kan simpelthen ikke opveje de gener og det slid et så massivt projekt vil medføre.

- Vi fastboende mønboere bliver taberne i det spil, skriver gruppen, der har fem-seks-måneder til at samle flere underskrifter. Ifølge Vordingborg Kommunes tidsplan for lokalplan og analyser, skal den endelige beslutning først træffes til marts.