Milliardærer piber: Mette er på sagen

De er stenrige, og de regnede med at få retten til at stille vindmøller op i danske farvande gratis. Det satte Energistyrelsen så en midlertidig stopper for i mandags, men nu ser det ud til, at Mette Frederiksen kommer energimilliardærerne til undsætning

- Det er klart.

- At med det, som sker omkring havvind i Danmark, så kommer jeg til at bruge meget af min tid hernede på at snakke med Kommissionen.

- Om hvordan vi sikrer os, at vi kan komme til at producere meget mere vedvarende energi i havområdet i Danmark, så hurtigt som overhovedet muligt.

Chokbølger i vindmøllebranchen

Sådan siger Mette Frederiksen til mediet Energiwatch i dag om det stop for sagshandlingen af 33 tilladelser til nye havvindmølleparker Energistyrelsen meldte ud i mandags.

Et stop, der fik Dansk Industri, Dansk Erhverv, Green Power Denmark og flere af Danmarks nyslåede energimilliardærer op i det røde felt.

Skal havarealerne foræres væk?

Energistyrelsen er nemlig blevet usikker på, om EU synes, de ivrige vindmøllefolk skal betale for retten til at stille vindmøllerne op - eller om der kan være tale om en form for statsstøtte. Og minister Lars Aargaard er enig:

- Der er selvfølgelig en diskussion af, om det er rimeligt at forære arealet væk.

- Eller om man skal have en model, hvor en del af værdien af det areal – som jo er danskernes værdi – også skal tilfalde dem, sagde ministeren til Klimamonitor i mandags. Mette Frederiksen deltager i møder i Bruxelles i dag og vil ifølge Energiwatch forsøge at finde en 'løsning'.

Milliarder og atter milliarder i havarealer

I 2021 - sidste gang, der var auktion over retten til at opstille og drive en havvindmøllepark i Danmark - endte prisen på 2,8 mia. kr.

I Californien har der i december været en tilsvarende auktion, der ifølge amerikanske medier har budt over fem milliarder kroner for rettighederne. Og hele 78 procent af de 13344 læsere, der foreløbig har deltaget i debatten mener faktisk, at der skal betales.

Altingets politiske analytiker skriver også om den danske statsministers aktion for havvindmøllerne i EU:

- Ifølge Altingets oplysninger arbejder EU-Kommissionen allerede på flere modeller, som i løbet af få dage kan føre til en ny ordning for etablering af havvindmølleparker i danske farvande.

- En ordning, som kan blive dyrere for energiselskaberne, men bedre for den danske statskasse, skriver Altinget, men hvad tænker du?