Milliardbyggeri: Hyrer 30 lærlinge

- Det her er måske et af de vigtigste spadestik i Lemvig Kommune i nyere tid.

- Det er starten på et kæmpe vindmølleprojekt og starten på et energieventyr i Nordvestjylland til gavn for klimaet, egnen og kommunen.

Sådan siger Lemvig Kommunes borgmester Erik Flyvholm, der i dag havde fint besøg på Volder Mark.

Strøm til én million husstande

Her var topchefer fra Dansk Industri, Green Power Denmark, Siemens Energy Denmark RWE Renewables Denmark nemlig mødt frem for at markere, at arbejdet med at bygge en voldsom transformerstation, nu går i gang.

Transformerne skal formidle strøm fra den kommende vindmøllepark Thors 72 møller i Nordsøen videre til det danske elnet. I følge klimaministeriet, er der tale om strøm i mængder, der svarer til 800.000 danske husholdningers forbrug.

Har lovet at hyre 30 lærlinge

Det er Siemens Energy, der står for ingeniør- og byggearbejdet af transformerne sammen med MT Højgaard Danmark, og Pia Lanken fra det tyske RWE - der ifølge Klimaministeriet komemr til at betale 2,8 milliarder til den danske stat i løbet af en kort årrække - bekræfter, at hun vil hyre lokale til arbejdet:

- Vi arbejder allerede tæt sammen med lokalbefolkningen, politikere, fiskere og uddannelsesinstitutioner.

- Det er afgørende, at vi er i dialog med de lokale kræfter, så vi kan bidrag til udviklingen i området.

- Det er blandt andet derfor, vi har forpligtet os til at tage mindst 30 lærlinge med på det her store projekt, sagde direktøren.

De 72 møller og transformerstationen skal levere strøm fra slutningen af 2027