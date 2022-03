Milliardnyhed: 39.000 kan få

- Vi har i den seneste tid fået rigtig mange henvendelser og ønsker fra borgere, som naturligt spørger os, hvornår de kan få fjernvarme. - Det svarer vi på nu med denne store varmeplan.

Det går virkelig stærkt

39.000 husstande kan få

Sådan siger direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, om den varmeplan til 6,1 milliarder kroner han lancerede i går - en plan, der, hvis kommunerne spiller med og giver de nødvendige tilladelser, vil give 39.000 husstande i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner mulighed for at få fjernvarme inden 2030.

De fleste vil have fjernvarme

Forleden kunne nationen! fortælle at borgerne i Odsherred også kimer deres lokale varmeforsyning ned for at blive koblet på varmenettet (Det går virkelig stærkt). Her forventer man at kunne tilbyde fjernvarme til cirka 3000 nye kunder de næste år. Og i en afstemning som foreløbig 14.465 læser har deltaget i, svarer et markant flertal på 60 procent, at de foretrækker fjernvarme fremfor varmepumper, brænde/pillefyr og gas.

Nervøs: Se om du kan få fjernvarme